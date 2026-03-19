Malmö vann – kvitterade serien mot Djurgården

Malmö vann med 2–1 mot Djurgården

William Von Barnekow matchvinnare för Malmö

Jacob Josefson målskytt för Djurgården

Malmö vann hemma mot Djurgården med 2–1 (1–0, 0–0, 1–1) i åttondelsfinalen i SM-slutspelet herr och utjämnade därmed till 1-1 i matchserien.

Malmö–Djurgården – mål för mål

Malmö startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.28 slog Filip Björkman till med assist av William Von Barnekow.

Andra perioden blev mållös.

9.01 in i tredje perioden satte Jacob Josefson pucken framspelad av David Blomgren och Gustav Lindström och kvitterade. 15.20 in i perioden nätade Malmös William Von Barnekow på pass av Seth Barton och Robin Salo och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.

Lagen möts igen på lördag 15.15.

Malmö–Djurgården 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)

Åttondelsfinalen i SM-slutspelet herr

Första perioden: 1–0 (2.28) Filip Björkman (William Von Barnekow).

Tredje perioden: 1–1 (49.01) Jacob Josefson (David Blomgren, Gustav Lindström), 2–1 (55.20) William Von Barnekow (Seth Barton, Robin Salo).

Ställning i serien: Malmö–Djurgården 1–1

21 maart, 15.15, Malmö–Djurgården