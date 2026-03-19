Malmö vann – kvitterade serien mot Djurgården
Följ HockeySverige på
Google news
- Malmö vann med 2–1 mot Djurgården
- William Von Barnekow matchvinnare för Malmö
- Jacob Josefson målskytt för Djurgården
Malmö vann hemma mot Djurgården med 2–1 (1–0, 0–0, 1–1) i åttondelsfinalen i SM-slutspelet herr och utjämnade därmed till 1-1 i matchserien.
Malmö–Djurgården – mål för mål
Malmö startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.28 slog Filip Björkman till med assist av William Von Barnekow.
Andra perioden blev mållös.
9.01 in i tredje perioden satte Jacob Josefson pucken framspelad av David Blomgren och Gustav Lindström och kvitterade. 15.20 in i perioden nätade Malmös William Von Barnekow på pass av Seth Barton och Robin Salo och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.
Lagen möts igen på lördag 15.15.
Malmö–Djurgården 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)
Åttondelsfinalen i SM-slutspelet herr
Första perioden: 1–0 (2.28) Filip Björkman (William Von Barnekow).
Tredje perioden: 1–1 (49.01) Jacob Josefson (David Blomgren, Gustav Lindström), 2–1 (55.20) William Von Barnekow (Seth Barton, Robin Salo).
Ställning i serien: Malmö–Djurgården 1–1
Nästa match:
21 mars, 15.15, Malmö–Djurgården
Den här artikeln handlar om: