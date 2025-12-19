Malmö tog hem segern mot HV 71

Malmö-seger med 2–1 mot HV 71

Leo Lundblad avgjorde för Malmö

Fjärde raka segern för Malmö

Malmö vann i svenska cupen, U20 grupp D herr med 2–1 (1–1, 1–0, 0–0) på bortaplan mot HV 71.

HV 71–Malmö – mål för mål

Theo Bengtsson gav Malmö ledningen efter 13.58 efter förarbete från Melker Lundquist och Leo Lundblad.

HV 71 kvitterade när Liam Andersson fick träff framspelad av Oscar Pöyliö och William Morin efter 17.07.

Efter 18.30 i andra perioden slog Leo Lundblad till på pass av Melker Lundquist och Filip Henriksson och gav Malmö ledningen.

I tredje perioden höll Malmö i sin 2–1-ledning och vann.

Resultaten i sista omgången betyder att HV 71 slutar på femte plats i tabellen och Malmö på första plats. Malmö är klart för slutspel.

HV 71–Malmö 1–2 (1–1, 0–1, 0–0)

Svenska cupen, U20 grupp D herr, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (13.58) Theo Bengtsson (Melker Lundquist, Leo Lundblad), 1–1 (17.07) Liam Andersson (Oscar Pöyliö, William Morin).

Andra perioden: 1–2 (38.30) Leo Lundblad (Melker Lundquist, Filip Henriksson).