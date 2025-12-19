Malmö tog hem segern mot HV 71
- Malmö-seger med 2–1 mot HV 71
- Leo Lundblad avgjorde för Malmö
- Fjärde raka segern för Malmö
Malmö vann i svenska cupen, U20 grupp D herr med 2–1 (1–1, 1–0, 0–0) på bortaplan mot HV 71.
HV 71–Malmö – mål för mål
Theo Bengtsson gav Malmö ledningen efter 13.58 efter förarbete från Melker Lundquist och Leo Lundblad.
HV 71 kvitterade när Liam Andersson fick träff framspelad av Oscar Pöyliö och William Morin efter 17.07.
Efter 18.30 i andra perioden slog Leo Lundblad till på pass av Melker Lundquist och Filip Henriksson och gav Malmö ledningen.
I tredje perioden höll Malmö i sin 2–1-ledning och vann.
Resultaten i sista omgången betyder att HV 71 slutar på femte plats i tabellen och Malmö på första plats. Malmö är klart för slutspel.
HV 71–Malmö 1–2 (1–1, 0–1, 0–0)
Svenska cupen, U20 grupp D herr, Husqvarna Garden
Första perioden: 0–1 (13.58) Theo Bengtsson (Melker Lundquist, Leo Lundblad), 1–1 (17.07) Liam Andersson (Oscar Pöyliö, William Morin).
Andra perioden: 1–2 (38.30) Leo Lundblad (Melker Lundquist, Filip Henriksson).
