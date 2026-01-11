Malmö kvitterade sent – avgjorde i förlängningen

Malmö vann med 6–5 efter förlängning

Malmös Janis Grossniklaus tvåmålsskytt

Oliver Andrle matchvinnare för Malmö

Det var lika efter 60 minuter efter en sen kvittering av Malmös Janis Grossniklaus och i förlängningen kunde Malmö avgöra den jämna matchen hemma mot Örebro Hockey U18 i U18 Nationell södra herr genom Oliver Andrle efter 2. 51. Slutresultatet blev 6–5 (1–3, 2–1, 2–1, 1–0).

Janis Grossniklaus tvåmålsskytt för Malmö

Örebro Hockey U18 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 24 sekunder genom William Olofsson och gick upp till 0–2. Malmö kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Örebro Hockey U18 dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

I andra perioden var det i stället Malmö som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Malmö kvitterade också till 4–4 genom Janis Grossniklaus i tredje perioden.

Med 2.07 kvar i perioden i tredje perioden gjorde Örebro Hockey U18 4–5 genom William Olofsson som gjorde sitt andra mål.

Malmö kvitterade till 5–5 genom Janis Grossniklaus med 1.36 kvar att spela av perioden.

I förlängningen tog det 2.51 innan Malmö också avgjorde till 6–5. Matchvinnare för hemmalaget blev Oliver Andrle, på pass av Sigge Larsson och Markus Brodén.

Örebro Hockey U18:s William Olofsson stod för tre poäng, varav två mål. Sigge Larsson hade tre assists för Malmö.

När lagen senast möttes blev det seger för Örebro Hockey U18 med 8–3.

Den 22 februari möts lagen återigen, då i Behrn Arena.

Nästa motstånd för Malmö är Frölunda. Lagen möts lördag 17 januari 17.00 i Slottsskogens ishall. Örebro Hockey U18 tar sig an Grums borta torsdag 15 januari 19.00.

Malmö–Örebro Hockey U18 6–5 (1–3, 2–1, 2–1, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Malmö Isstadion

Första perioden: 0–1 (0.24) William Olofsson (Olle Törnqvist, Mio Kåberg), 0–2 (3.14) Benjamin Ask Haglund (William Olofsson, William Aaram Olsen), 1–2 (5.30) Figo Larsson (William Lind, Viktor Lennström), 1–3 (14.11) William Backlund (Lucas Roynezon, Svante Forsman).

Andra perioden: 1–4 (23.17) Lexus Zahn (Lucas Roynezon, Filip Wahlén), 2–4 (26.58) William Lind (Oliver Andrle, Sigge Larsson), 3–4 (33.38) Anton Liljenfors (Sigge Larsson, Matteo Filippini).

Tredje perioden: 4–4 (50.14) Janis Grossniklaus (Jack Silvander Jarevik, Noel Stenlund), 4–5 (57.53) William Olofsson (Mio Kåberg, Carl Gustafsson), 5–5 (58.24) Janis Grossniklaus.

Förlängning: 6–5 (62.51) Oliver Andrle (Sigge Larsson, Markus Brodén).

Nästa match:

Malmö: Frölunda, borta, 17 januari 17.00

Örebro Hockey U18: Grums IK, borta, 15 januari 19.00