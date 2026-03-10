Malmö fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Malmö segrade – 2–1 efter straffar

Janne Kuokkanen avgjorde för Malmö

Andra förlusten i följd för Brynäs

Brynäs är ett favoritmotstånd för Malmö och på tisdagen tog Malmö ännu en seger borta mot just Brynäs. Matchen i SHL slutade 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var Malmös fjärde raka seger mot just Brynäs.

Leksand nästa för Malmö

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

4.24 in i andra perioden gjorde Brynäs 1–0 genom Kieffer Bellows på pass av Jakob Silfverberg och Johan Larsson. Efter 18.33 i andra perioden nätade Fredrik Händemark framspelad av Robin Salo och Lauri Pajuniemi och kvitterade för Malmö.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Malmö vann straffläggningen efter att Janne Kuokkanen satt den avgörande straffen.

Med två omgångar kvar är Brynäs på femte plats i tabellen medan Malmö är på åttonde plats.

I nästa match möter Brynäs Örebro Hockey borta och Malmö möter Leksand hemma. Båda matcherna spelas torsdag 12 mars 19.00.

Brynäs–Malmö 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 0–1)

SHL, Monitor ERP Arena

Andra perioden: 1–0 (24.24) Kieffer Bellows (Jakob Silfverberg, Johan Larsson), 1–1 (38.33) Fredrik Händemark (Robin Salo, Lauri Pajuniemi).

Straffar: 1–2 (65.00) Janne Kuokkanen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-2-0

Malmö: 2-0-3

Nästa match:

Brynäs: Örebro HK, borta, 12 mars 19.00

Malmö: Leksands IF, hemma, 12 mars 19.00