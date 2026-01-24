Malmö föll och stannade på fem raka segrar

Malmö har spelat bra i U18 Nationell södra herr senaste tiden. Inför matchen hemma mot Färjestad hade laget tagit fem raka segrar. Men på lördagen tog det stopp, när matchen i Rosengårds Ishall slutade 1–3 (0–0, 0–0, 1–3). Det var första förlusten sedan den 4 januari för Malmö.

Rögle nästa för Färjestad

Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.

Färjestad tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.07 genom Philip Tollefsen och gick upp till 0–2 innan Malmö svarade.

1–3 blev det till slut för Färjestad.

Malmö har fyra vinster och en förlust och 26–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Färjestad har tre vinster och två förluster och 20–16 i målskillnad.

Den 7 mars möts lagen återigen, då i Löfbergs Arena.

Söndag 25 januari spelar Malmö hemma mot Grums 12.30 och Färjestad mot Rögle borta 10.00 i Bjäre Entreprenad Arena.

Malmö–Färjestad 1–3 (0–0, 0–0, 1–3)

U18 Nationell södra herr, Rosengårds Ishall

Tredje perioden: 0–1 (41.07) Philip Tollefsen (Joacim Olsson, Jonathan Granquist), 0–2 (45.01) Tom Bjurman (Alexander Nilsson), 1–2 (45.28) Matteo Filippini, 1–3 (51.40) Simon Näslund (Vilgot Nygren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 4-0-1

Färjestad: 3-1-1

Nästa match:

Malmö: Grums IK, hemma, 25 januari 12.30

Färjestad: Rögle BK, borta, 25 januari 10.00