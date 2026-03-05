Målfest för Wings Arlanda – 9–3 hemma mot Hässelby Kälvesta HC U18

Wings Arlanda vann med 9–3 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Leo Baraer matchvinnare för Wings Arlanda

Andra raka segern för Wings Arlanda

Det blev en storseger för Wings Arlanda när laget mötte Hässelby Kälvesta HC U18 hemma i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Matchen slutade 9–3 (5–0, 3–3, 1–0).

Wings Arlanda–Hässelby Kälvesta HC U18 – mål för mål

I första perioden var det Wings Arlanda som var vassast. Laget vann perioden klart med 5–0.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 8–3.

16.09 in i tredje perioden satte David Prskalo pucken på nytt framspelad av Leo Baraer och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 9–3.

Wings Arlandas Leo Baraer stod för tre mål och tre assists, Edward Löfman hade fem assists och David Prskalo gjorde tre mål.

Lagens första möte för säsongen vann Wings Arlanda med 14–3.

I sista omgången har Wings Arlanda Värmdö HC 2 borta i Ekhallen, lördag 7 mars 17.00. Hässelby Kälvesta HC U18 spelar borta mot Norrtälje IK U18 söndag 15 mars 00.01.

Wings Arlanda–Hässelby Kälvesta HC U18 9–3 (5–0, 3–3, 1–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (2.36) Leo Baraer (Edward Löfman, Douglas Persson Lithén), 2–0 (7.26) Batireedui Munkhbat (Leo Baraer), 3–0 (9.15) Leo Baraer (Theo Lundqvist, Edward Löfman), 4–0 (15.40) Leo Baraer (Edward Löfman), 5–0 (17.05) David Prskalo (Leo Baraer, Edward Löfman).

Andra perioden: 6–0 (20.54) David Prskalo (Theo Lundqvist, Edward Löfman), 7–0 (21.02) Max Bjelm (Viggo Seljeson, Kevin Törnfeldt), 8–0 (21.15) Max Bjelm (Batireedui Munkhbat, Viggo Seljeson), 8–1 (26.13) Sebastian Nyberg (Leo Borelius, Edgar Axelsson), 8–2 (37.17) Leo Borelius (Alvin Wester), 8–3 (38.16) Cristian Matei (Liam Lööf).

Tredje perioden: 9–3 (56.09) David Prskalo (Leo Baraer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 3-0-2

Hässelby Kälvesta HC U18: 1-0-4

Nästa match:

Wings Arlanda: Värmdö HC 2, borta, 7 mars 17.00

Hässelby Kälvesta HC U18: Norrtälje IK, borta, 15 mars 00.01