Målfest när Viggbyholm krossade Tumba i Ishuset

Seger för Viggbyholm med 6–0 mot Tumba

Oliver Zetterlund med två mål för Viggbyholm

Theo Funck matchvinnare för Viggbyholm

Viggbyholm hade inga problem med Tumba i U18 regional öst fortsättning vår och vann borta med 6–0 (1–0, 3–0, 2–0).

Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson:

– Jättekul, gillar hur vi spelar över hela banan och hur vi tar ansvar i spelet utan puck.

Oliver Zetterlund gjorde två mål för Viggbyholm

Viggbyholm tog ledningen efter 5.59 genom Theo Funck.

Även i andra perioden var Viggbyholm starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Gustaf Junefelt, David Vargö och Oliver Zetterlund.

6.35 in i tredje perioden slog Milo Kvarnefält till framspelad av Theo Funck och Adam Kubat och ökade ledningen. Viggbyholm gjorde också 0–6 genom Oliver Zetterlund på pass av Anton Roos Olsen och Adam Kubat efter 18.52.

Viggbyholms Theo Funck stod för fyra poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Tumba nu ligger på femte plats i tabellen och Viggbyholm är på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IFK Tumba IK vunnit.

Tumba tar sig an Tyresö Hanviken Hockey i nästa match hemma söndag 18 januari 13.15. Viggbyholm möter samma dag 18.40 Brinken hemma.

Tumba–Viggbyholm 0–6 (0–1, 0–3, 0–2)

U18 regional öst fortsättning vår, Ishuset

Första perioden: 0–1 (5.59) Theo Funck.

Andra perioden: 0–2 (20.48) Gustaf Junefelt (David Vargö, Theo Funck), 0–3 (35.37) David Vargö, 0–4 (39.35) Oliver Zetterlund (Aron Ingves, Theo Funck).

Tredje perioden: 0–5 (46.35) Milo Kvarnefält (Theo Funck, Adam Kubat), 0–6 (58.52) Oliver Zetterlund (Anton Roos Olsen, Adam Kubat).

Nästa match:

Tumba: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 18 januari 13.15

Viggbyholm: Brinkens IF, hemma, 18 januari 18.40