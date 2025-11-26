Målfest när Vännäs krossade Teg J20 på hemmaplan

Vännäs vann med 8–2 mot Teg J20

Vännäs Vilmer Wikström tvåmålsskytt

Teg J20:s tredje raka förlust

Vännäs hade inga problem hemma mot Teg J20 i U20 Region norr B herr och vann med utklassningssiffrorna 8–2 (3–1, 3–0, 2–1).

Vilmer Wikström gjorde två mål för Vännäs

Vännäs stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.27 i mitten av perioden.

Teg J20 reducerade dock till 3–1 genom David Motlicek med 3.13 kvar att spela.

Även i andra perioden var Vännäs starkast och gick från 3–1 till 6–1 genom mål av Hjalmar Forsgren, Marcus Grynning och Hugo Edin.

Vännäs gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 6–1 till 8–1, målen av Anton Danemar och Aatu Tuhkanen och punkterade matchen.

Isak Sundling reducerade förvisso men närmare än 8–2 kom inte Teg J20. Vännäs tog därmed en stabil seger.

Hjalmar Forsgren gjorde ett mål för Vännäs och spelade dessutom fram till tre mål, Vilmer Wikström stod för två mål och ett assist och Hugo Edin gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Det här betyder att Vännäs är kvar på femte plats och Teg J20 stannar sist, på nionde plats, i serien.

När lagen möttes senast vann Vännäs HC med 12–1.

Nästa motstånd för Vännäs är Umeå Hockeyklubb. Lagen möts i sista omgången söndag 30 november 16.45 i Visionite Arena. Teg J20 tar sig an Kovland borta lördag 29 november 16.00.

Vännäs–Teg J20 8–2 (3–1, 3–0, 2–1)

U20 Region norr B herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (5.41) Edward Erngren (William Selqvist), 2–0 (9.37) Vilmer Wikström (Hugo Edin, Hjalmar Forsgren), 3–0 (12.08) Vilmer Wikström (Hjalmar Forsgren), 3–1 (16.47) David Motlicek (Isak Sundling, Hannes Bäckmark).

Andra perioden: 4–1 (29.54) Hjalmar Forsgren (Edward Erngren, Anton Danemar), 5–1 (33.28) Marcus Grynning (Vilmer Wikström, Hugo Edin), 6–1 (38.12) Hugo Edin (Andreas Jonsson, Hjalmar Forsgren).

Tredje perioden: 7–1 (48.46) Anton Danemar (Vince Seares Johansson, William Selqvist), 8–1 (52.53) Aatu Tuhkanen (Andreas Jonsson, Noel Bakos), 8–2 (58.08) Isak Sundling (David Motlicek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs: 2-0-3

Teg J20: 1-0-4

Nästa match:

Vännäs: Umeå Hockeyklubb, borta, 30 november

Teg J20: Kovlands IshF, borta, 29 november