Målfest när Utah Mammoth krossade Anaheim Ducks i Honda Center

Seger för Utah Mammoth med 7–0 mot Anaheim Ducks

JJ Peterka tvåmålsskytt för Utah Mammoth

Lawson Crouse avgjorde för Utah Mammoth

Utah Mammoth hade inga problem med Anaheim Ducks i NHL och vann borta med utklassningssiffrorna 7–0 (2–0, 2–0, 3–0). Utah Mammoth fick därmed revansch från senaste mötet, som Anaheim Ducks vann med 2–3.

Det betyder att Utah Mammoth äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på fyra förluster i rad.

Utah Mammoths JJ Peterka tvåmålsskytt

Lawson Crouse gav gästerna Utah Mammoth ledningen efter 5.55 efter förarbete av Michael Carcone och Jack McBain.

0–2 kom efter 10.26 genom Dylan Guenther på passning från Ian Cole.

Efter 5.38 i andra perioden slog Ian Cole till på pass av Maveric Lamoureux och JJ Peterka och gjorde 0–3.

JJ Peterka gjorde dessutom 0–4 efter 14.31 framspelad av Nick Schmaltz och Clayton Keller.

Utah Mammoth fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Liam O’Brien, Clayton Keller och JJ Peterka.

Utah Mammoths JJ Peterka stod för fyra poäng, varav två mål och Clayton Keller gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

I tabellen innebär det här att Utah Mammoth nu ligger på fjärde plats i Central division. Anaheim Ducks fortfarande leder Pacific division, en poäng före Vegas.

Lagen möts på nytt i Vivint Arena den 21 mars.

Lördag 6 december spelar Anaheim Ducks hemma mot Washington 04.00 och Utah Mammoth mot Vancouver borta 03.00 i Rogers Arena.

Anaheim Ducks–Utah Mammoth 0–7 (0–2, 0–2, 0–3)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (5.55) Lawson Crouse (Michael Carcone, Jack McBain), 0–2 (10.26) Dylan Guenther (Ian Cole).

Andra perioden: 0–3 (25.38) Ian Cole (Maveric Lamoureux, JJ Peterka), 0–4 (34.31) JJ Peterka (Nick Schmaltz, Clayton Keller).

Tredje perioden: 0–5 (41.41) Liam O’Brien (Jack McBain, Sean Durzi), 0–6 (50.06) JJ Peterka (Dylan Guenther, Clayton Keller), 0–7 (52.52) Clayton Keller (JJ Peterka, Nick Schmaltz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 2-0-3

Utah Mammoth: 1-0-4

Nästa match:

Anaheim Ducks: Washington Capitals, hemma, 6 december

Utah Mammoth: Vancouver Canucks, borta, 6 december