Målfest när Umeå Hockeyklubb U18 krossade Ånge U18 på bortaplan

Seger för Umeå Hockeyklubb U18 med 7–1 mot Ånge U18

Umeå Hockeyklubb U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Leon Vestin med fyra mål för Umeå Hockeyklubb U18

Umeå Hockeyklubb U18 hade inga problem borta mot Ånge U18 i U18 division 1 norra B herr och vann med utklassningssiffrorna 7–1 (1–0, 1–1, 5–0).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Umeå Hockeyklubb U18:s Leon Vestin, som stod för hela fyra mål i matchen.

Övriga mål för bortalaget gjordes av Emil Bergetoft, Olle Lidman och Vincent Reichler, enda målskytt för Ånge U18 blev Olle Edler.

Segern var Umeå Hockeyklubb U18:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Umeå Hockeyklubb U18:s Leon Vestin fyramålsskytt

Olle Lidman gjorde 1–0 till Umeå Hockeyklubb U18 efter 16.43 på pass av Elias Wallgren och Vincent Reichler. Umeå Hockeyklubb U18 utökade ledningen genom Leon Vestin efter 9.09 i andra perioden.

Ånge U18 reducerade dock till 1–2 genom Olle Edler med 2.11 kvar att spela av perioden. Umeå Hockeyklubb U18 startade tredje perioden bäst och gick från 1–2 till 1–7 genom tre mål av Leon Vestin, ett mål av Vincent Reichler och ett mål av Emil Bergetoft och avgjorde matchen.

Den 30 november möts lagen återigen, då i Visionite Arena.

Onsdag 22 oktober 19.30 spelar Ånge U18 borta mot Nälden/Östersund U18. Umeå Hockeyklubb U18 möter AIK-Hockey Härnösand U18 hemma i Nolia Ishall lördag 25 oktober 13.30.

Ånge U18–Umeå Hockeyklubb U18 1–7 (0–1, 1–1, 0–5)

U18 division 1 norra B herr, Kastbergshallen

Första perioden: 0–1 (16.43) Olle Lidman (Elias Wallgren, Vincent Reichler).

Andra perioden: 0–2 (29.09) Leon Vestin (Lukas Pålsson Enmark), 1–2 (37.49) Olle Edler (Simon Richardsson).

Tredje perioden: 1–3 (42.27) Vincent Reichler (Olle Lidman), 1–4 (43.42) Leon Vestin (Lukas Pålsson Enmark, Vincent Reichler), 1–5 (48.19) Leon Vestin (Emil Bergetoft, Folke Hertzberg), 1–6 (50.27) Leon Vestin (Emil Bergetoft), 1–7 (52.59) Emil Bergetoft (Ebbe Nordbrandt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge U18: 1-0-4

Umeå Hockeyklubb U18: 4-1-0

Nästa match:

Ånge U18: Näldens IF/Östersunds IK, borta, 22 oktober

Umeå Hockeyklubb U18: AIK-Hockey Härnösand, hemma, 25 oktober