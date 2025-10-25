Målfest när Umeå Hockeyklubb U18 krossade AIK-Hockey Härnösand U18 i Nolia Ishall

Umeå Hockeyklubb U18 vann med 12–2 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Umeå Hockeyklubb U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Leon Vestin gjorde fyra mål för Umeå Hockeyklubb U18

Umeå Hockeyklubb U18 hade inga problem med AIK-Hockey Härnösand U18 i U18 division 1 norra B herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 12–2 (8–2, 3–0, 1–0).

Leon Vestin var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Umeå Hockeyklubb U18.

Det här innebär att Umeå Hockeyklubb U18 nu har fyra segrar i följd i U18 division 1 norra B herr.

Arvid Wiggh bakom Umeå Hockeyklubb U18:s avgörande

I första perioden var det Umeå Hockeyklubb U18 som var starkast. Laget vann perioden klart med 8–2.

Även i andra perioden var det Umeå Hockeyklubb U18 som dominerade och gick från 8–2 till 11–2 genom två mål av Leon Vestin och ett mål av Emil Blomqvist. 6.57 in i tredje perioden nätade Umeå Hockeyklubb U18:s Emil Bergetoft framspelad av Elias Wallgren och Olle Lidman och ökade ledningen. 12–2-målet blev matchens sista.

För Umeå Hockeyklubb U18 gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan AIK-Hockey Härnösand U18 är på åttonde plats. Så sent som den 26 september låg Umeå Hockeyklubb U18 på åttonde plats i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 6 december i Högslättens Ishall.

Umeå Hockeyklubb U18 tar sig an Kovland U18 i nästa match hemma söndag 26 oktober 13.15. AIK-Hockey Härnösand U18 möter samma dag 16.30 Vännäs HC U18 borta.

Umeå Hockeyklubb U18–AIK-Hockey Härnösand U18 12–2 (8–2, 3–0, 1–0)

U18 division 1 norra B herr, Nolia Ishall

Första perioden: 0–1 (2.20) Daniel Daksevic (Filip Ahnlund, Hugo Ulander), 0–2 (4.24) Alexander Hellström (Hugo Ulander), 1–2 (5.47) Lukas Pålsson Enmark (Folke Hertzberg, Olle Lidman), 2–2 (6.20) Leon Vestin (Timofej Ivakin, Folke Hertzberg), 3–2 (7.45) Arvid Wiggh (Leon Vestin, Emil Blomqvist), 4–2 (8.35) Vincent Reichler (Elias Wallgren), 5–2 (8.41) Timofej Ivakin (Isac Näsström), 6–2 (13.50) Leon Vestin (Vincent Reichler, Lukas Pålsson Enmark), 7–2 (15.42) Oscar Grundberg (Felix Kentsson), 8–2 (15.59) Arvid Wiggh (Leon Vestin, Emil Bergetoft).

Andra perioden: 9–2 (20.39) Emil Blomqvist (Alfons Hahlin-Svanlund), 10–2 (27.09) Leon Vestin, 11–2 (39.58) Leon Vestin (Arvid Wiggh, Lukas Pålsson Enmark).

Tredje perioden: 12–2 (46.57) Emil Bergetoft (Elias Wallgren, Olle Lidman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb U18: 4-1-0

AIK-Hockey Härnösand U18: 2-0-3

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb U18: Kovlands IshF, hemma, 26 oktober

AIK-Hockey Härnösand U18: Vännäs HC, borta, 26 oktober