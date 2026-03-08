Målfest när Tullinge U18 krossade FOC Farsta IF i Farsta Ishall

Tullinge U18-seger med 16–1 mot FOC Farsta IF

Tullinge U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Adrian Sengoltz tremålsskytt för Tullinge U18

Tullinge U18 hade inga problem med FOC Farsta IF i U18 division 1 östra A fortsättningsserie och vann borta med utklassningssiffrorna 16–1 (4–0, 5–1, 7–0).

Segern var Tullinge U18:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Oskar Wallenius blev matchvinnare

Tullinge U18 var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Tullinge U18 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 0–5 efter 2.42 genom Andreas Gårdenberg och gick upp till 0–7 innan FOC Farsta IF svarade.

Innan perioden var över hade Tullinge U18 ryckt åt sig ledningen med 9–1.

Tullinge U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 16–1. Målen i sista perioden gjordes av Viggo Christensson, som gjorde två mål, Adrian Sengoltz, Tintin Sandelius, Vilhelm Winblad, Gustav Winther och Theodor Arvfors.

Tullinge U18:s Liam Bruvik stod för sex poäng, varav ett mål, Tintin Sandelius gjorde två mål och fyra assist, Adrian Sengoltz gjorde tre mål och spelade fram till ett mål, Viggo Christensson gjorde två mål och två assist, Edwin Ferlin hade tre assists, Sixten Norrbo Asp hade tre assists, Gustav Winther gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Andreas Gårdenberg gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

U18 division 1 östra A fortsättningsserie är nu färdigspelad. FOC Farsta IF slutar på nionde plats och Tullinge U18 på tredje plats. Så sent som den 15 februari låg Tullinge U18 på sjunde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Tullinge med 14–0.

FOC Farsta IF–Tullinge U18 1–16 (0–4, 1–5, 0–7)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Farsta Ishall

Första perioden: 0–1 (10.21) Liam Bruvik (Tintin Sandelius), 0–2 (11.00) Oskar Wallenius (Edwin Ferlin, Adrian Sengoltz), 0–3 (11.51) Adrian Sengoltz (Gusten Herstad, Sixten Norrbo Asp), 0–4 (18.08) Andreas Gårdenberg (Sixten Norrbo Asp, Gustav Winther).

Andra perioden: 0–5 (22.42) Andreas Gårdenberg (Sixten Norrbo Asp, Oskar Wallenius), 0–6 (25.15) Tintin Sandelius (Viggo Christensson, Edwin Ferlin), 0–7 (25.55) Adrian Sengoltz (Edwin Ferlin, Daniel Aleksic), 1–7 (27.34) Kevin Efraimsson (Alexander Sundstedt Ingerdal), 1–8 (37.35) Theodor Arvfors (Vilhelm Winblad), 1–9 (39.30) Daniel Aleksic.

Tredje perioden: 1–10 (45.05) Theodor Arvfors (Liam Bruvik, Gustav Winther), 1–11 (49.47) Tintin Sandelius (Liam Bruvik, Viggo Christensson), 1–12 (53.36) Vilhelm Winblad (Tintin Sandelius, Liam Bruvik), 1–13 (53.50) Viggo Christensson (Liam Bruvik, Tintin Sandelius), 1–14 (56.26) Gustav Winther (Fabian Moberg), 1–15 (58.03) Viggo Christensson (Tintin Sandelius, Liam Bruvik), 1–16 (58.29) Adrian Sengoltz (Andreas Gårdenberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

FOC Farsta IF: 1-0-4

Tullinge U18: 5-0-0