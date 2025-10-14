Målfest när Tingsryd J20 krossade Bäcken på bortaplan

Seger för Tingsryd J20 med 7–1 mot Bäcken

Tingsryd J20:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Tingsryd J20:s Tim Leskinen tremålsskytt

Tingsryd J20 hade inga problem borta mot Bäcken i U20 region syd herr och vann med utklassningssiffrorna 7–1 (2–1, 0–0, 5–0).

Därmed har Tingsryd J20 vunnit sex matcher i rad i U20 region syd herr.

Anton Lillbacka gjorde matchvinnande målet

Tingsryd J20 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Victor Grundström och Anton Lillbacka innan Bäcken svarade och gjorde 2–1 genom Melker Gyllenspetz Munro.

Andra perioden blev mållös. Även i tredje perioden var Tingsryd J20 starkast och gick från 1–2 till 1–7 genom tre mål av Tim Leskinen, ett mål av Nils Stenberg och ett mål av Oscar Gustafsson och avgjorde matchen.

Tim Leskinen gjorde tre mål för Tingsryd J20 och två assist.

Bäcken har två vinster och tre förluster och 14–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Bäcken på nionde plats och Tingsryd J20 i serieledning.

Den 25 november tar lagen sig an varandra igen, då i Dackehallen.

Bäcken tar sig an Oskarshamn i nästa match hemma lördag 18 oktober 13.30. Tingsryd J20 möter samma dag 13.10 Halmstad HF hemma.

Bäcken–Tingsryd J20 1–7 (1–2, 0–0, 0–5)

U20 region syd herr, Marconihallen

Första perioden: 0–1 (4.55) Victor Grundström (Tim Leskinen), 0–2 (12.38) Anton Lillbacka (Axel Remmerfelt, Tim Leskinen), 1–2 (13.13) Melker Gyllenspetz Munro (Isak Sjöström).

Tredje perioden: 1–3 (43.30) Oscar Gustafsson (Albin Berglund, Thim Bojar), 1–4 (45.42) Tim Leskinen, 1–5 (46.58) Nils Stenberg (Oscar Gustafsson, Noah Gunnarsson), 1–6 (54.43) Tim Leskinen (Victor Grundström, Josef Alpsten), 1–7 (59.27) Tim Leskinen (Mathias Burehed).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 2-0-3

Tingsryd J20: 5-0-0

Nästa match:

Bäcken: IK Oskarshamn, hemma, 18 oktober

Tingsryd J20: Halmstad Hammers HC, hemma, 18 oktober