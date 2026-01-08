Målfest när Strömsbro krossade Malung på hemmaplan

Strömsbro-seger med 10–1 mot Malung

Oscar Wennberg fyramålsskytt för Strömsbro

Malte Lindholm matchvinnare för Strömsbro

Strömsbro hade inga problem hemma mot Malung i U18 regional väst fortsättning vår herr och vann med utklassningssiffrorna 10–1 (3–0, 5–0, 2–1).

– Idag spelar vi bra i två perioder. Sen blir det en mindre bra period. Men vi gör de saker vi har tränat på. Nu släpper vi det och siktar på Arboga på söndag, kommenterade Strömsbros tränare Rasmus Christensen.

Snackisen var Oscar Wennberg – som gjorde hela fyra av Strömsbros mål.

Det här var första segern för Strömsbro, efter förlust med 2–7 mot BIK Karlskoga i premiären.

Strömsbro var starkast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Även i andra perioden var Strömsbro starkast och gick från 3–0 till 8–0 genom mål av Oscar Wennberg, Noah Lahtinen, Arvid Boëthius, Rasmus Hörnqvist Karl och Mille Thunman.

Strömsbro vann också tredje perioden 2–1 och matchen med hela 10–1.

Den 12 februari möts lagen återigen, då i Malungs Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 11 januari. Då möter Strömsbro IFK Arboga J18 i Gyllene Balken Arena 14.50. Malung tar sig an BIK Karlskoga hemma 16.00.

Strömsbro–Malung 10–1 (3–0, 5–0, 2–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (4.34) Oscar Wennberg (Mille Thunman, Alexander Dahlund), 2–0 (14.34) Malte Lindholm (Theodor Westland, Noah Lahtinen), 3–0 (17.13) Oscar Wennberg (Mille Thunman, Ludvig Eklund).

Andra perioden: 4–0 (23.54) Oscar Wennberg (Albin Augustsson, Melvin Gustafsson), 5–0 (25.12) Noah Lahtinen (Ebbe Källström, Rasmus Hörnqvist Karl), 6–0 (27.31) Arvid Boëthius (Alexander Dahlund), 7–0 (35.21) Rasmus Hörnqvist Karl (Noah Lahtinen, Theo Bäckius), 8–0 (39.40) Mille Thunman (Theodor Westland, Oscar Wennberg).

Tredje perioden: 9–0 (50.04) Mille Thunman (Oscar Wennberg, Ludvig Eklund), 9–1 (55.20) Linus Pelsholen (Ville Nygren, Theo Lindström), 10–1 (58.47) Oscar Wennberg (Mille Thunman, Ludvig Eklund).

Nästa match:

Strömsbro: IFK Arboga, borta, 11 januari 14.50

Malung: BIK Karlskoga, hemma, 11 januari 16.00