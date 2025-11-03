Målfest när Sollefteå U18 krossade ÖSK/Ö-vik U18 på hemmaplan

Seger för Sollefteå U18 med 10–3 mot ÖSK/Ö-vik U18

Sollefteå U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Lukas Dahlberg matchvinnare för Sollefteå U18

Sollefteå U18 hade inga problem hemma mot ÖSK/Ö-vik U18 i U18 division 1 norra B herr och vann med utklassningssiffrorna 10–3 (4–0, 4–2, 2–1).

Det här innebär att Sollefteå U18 nu har fem segrar i följd i U18 division 1 norra B herr.

Nälden/Östersund U18 nästa för Sollefteå U18

Sollefteå U18 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 8–2.

Joar Westberg såg till att ÖSK/Ö-vik U18 reducerade igen efter 1.54 i tredje perioden.

4.16 in i tredje perioden nätade Sollefteå U18:s Olle Nordvall återigen framspelad av Vincent Nygren och ökade ledningen.

Efter 5.28 nätade Melvin Linder på nytt på pass av Max Kjellsson och ökade ledningen för Sollefteå U18. 10–3-målet blev matchens sista.

Sollefteå U18:s Olle Nordvall stod för två mål och tre assists, Olle Karolin gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Totti Örnebjörk gjorde ett mål och två målgivande passningar och Vincent Nygren gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Det här betyder att Sollefteå U18 ligger kvar på fjärde plats i tabellen och ÖSK/Ö-vik U18 på tionde plats.

När lagen senast möttes vann Sollefteå HK med 10–2.

Sollefteå U18 tar sig an Nälden/Östersund U18 i nästa match hemma torsdag 6 november 19.30. ÖSK/Ö-vik U18 möter Svedjeholmen/KB65 U18 hemma fredag 7 november 19.30.

Sollefteå U18–ÖSK/Ö-vik U18 10–3 (4–0, 4–2, 2–1)

U18 division 1 norra B herr, Niphallen

Första perioden: 1–0 (2.34) Olle Karolin (Olle Nordvall, Max Jonsson), 2–0 (5.26) Joel Ringbert (Max Kjellsson, Totti Örnebjörk), 3–0 (16.06) Vincent Nygren, 4–0 (17.01) Lukas Dahlberg (Olle Karolin, Olle Nordvall).

Andra perioden: 5–0 (28.17) Olle Nordvall (Joel Ringbert, Gustav Persson), 6–0 (29.11) Melvin Linder (Olle Karolin, Totti Örnebjörk), 7–0 (32.47) Totti Örnebjörk (Lukas Dahlberg), 8–0 (38.11) Olle Karolin (Vincent Nygren, Olle Nordvall), 8–1 (38.50) Viktor Lindström, 8–2 (39.22) Arvid Nilsson (Theo Åström, Max Sjögren).

Tredje perioden: 8–3 (41.54) Joar Westberg, 9–3 (44.16) Olle Nordvall (Vincent Nygren), 10–3 (45.28) Melvin Linder (Max Kjellsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollefteå U18: 5-0-0

ÖSK/Ö-vik U18: 2-0-3

Nästa match:

Sollefteå U18: Näldens IF/Östersunds IK, hemma, 6 november

ÖSK/Ö-vik U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, hemma, 7 november