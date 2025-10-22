Målfest när Sollefteå U18 krossade Njurunda U18 i Niphallen

Sollefteå U18-seger med 15–1 mot Njurunda U18

Lukas Dahlberg fyramålsskytt för Sollefteå U18

Olle Nordvall matchvinnare för Sollefteå U18

Sollefteå U18 hade inga problem med Njurunda U18 i U18 division 1 norra B herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 15–1 (5–0, 4–0, 6–1).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Sollefteå U18:s Lukas Dahlberg, som stod för hela fyra mål i matchen.

Sollefteå U18 var vassast i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Sollefteå U18 som dominerade och gick från 5–0 till 9–0 genom två mål av Lukas Dahlberg, ett mål av Olle Nordvall och ett mål av Emil Stridsman. Sollefteå U18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.04 genom Jimmy Bergius och gick upp till 12–0 innan Njurunda U18 svarade.

Segern skrevs till slut till 15–1 för Sollefteå U18.

Sollefteå U18 har tre segrar och två förluster och 31–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Njurunda U18 har två vinster och tre förluster och 16–30 i målskillnad.

Det här betyder att Sollefteå U18 ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Njurunda U18 på femte plats.

Lagen möts på nytt i Modin & Zetterberg Hallen den 24 november.

I nästa omgång har Sollefteå U18 AIK-Hockey Härnösand U18 borta i Högslättens Ishall, onsdag 29 oktober 19.30. Njurunda U18 spelar hemma mot Tegs SK U18 söndag 26 oktober 13.00.

Sollefteå U18–Njurunda U18 15–1 (5–0, 4–0, 6–1)

U18 division 1 norra B herr, Niphallen

Första perioden: 1–0 (2.00) Olle Karolin (Lukas Dahlberg, Max Jonsson), 2–0 (3.02) Olle Nordvall (Gustav Persson, Adrian Björkqvist), 3–0 (4.13) Lukas Dahlberg (Melvin Linder, Max Jonsson), 4–0 (4.59) Adrian Björkqvist (Jimmy Bergius, Gustav Persson), 5–0 (12.49) Lukas Dahlberg.

Andra perioden: 6–0 (21.20) Emil Stridsman (Totti Örnebjörk, Joel Ringbert), 7–0 (23.47) Olle Nordvall (Casper Vörman), 8–0 (25.01) Lukas Dahlberg, 9–0 (34.30) Lukas Dahlberg (Totti Örnebjörk).

Tredje perioden: 10–0 (42.04) Jimmy Bergius (Totti Örnebjörk, Gustav Persson), 11–0 (43.14) Totti Örnebjörk (Lukas Dahlberg), 12–0 (46.48) Olle Nordvall (Max Jonsson), 12–1 (50.56) Theo Olofsson (Lukas Zetterberg), 13–1 (52.01) Totti Örnebjörk (Olle Nordvall, Melvin Linder), 14–1 (54.21) Joel Ringbert (Totti Örnebjörk, Melvin Linder), 15–1 (58.26) Totti Örnebjörk (Max Kjellsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollefteå U18: 3-0-2

Njurunda U18: 2-1-2

Nästa match:

Sollefteå U18: AIK-Hockey Härnösand, borta, 29 oktober

Njurunda U18: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 26 oktober