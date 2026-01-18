Målfest när Skellefteå AIK U20 krossade Modo Hockey U20 på hemmaplan

Seger för Skellefteå AIK U20 med 9–2 mot Modo Hockey U20

Elis Hansson avgjorde för Skellefteå AIK U20

Andra raka förlusten för Modo Hockey U20

Skellefteå AIK U20 hade inga problem hemma mot Modo Hockey U20 i U20 nationell norra och vann med utklassningssiffrorna 9–2 (5–1, 1–1, 3–0).

Det betyder att Skellefteå AIK U20 äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på fyra förluster i rad.

Timrå U20 nästa för Skellefteå AIK U20

Skellefteå AIK U20 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.50 genom Måns Bystedt och gick upp till 3–0. Modo Hockey U20 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Skellefteå AIK U20 dock ryckt åt sig ledningen med 5–1.

Efter 13.45 i andra perioden nätade Douglas Johnsson och gjorde 6–1. Modo Hockey U20:s Milan Sundström gjorde 6–2 efter 18.39 på pass av Malcom Gästrin och Oliver Svensson.

Skellefteå AIK U20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–2. Målen i sista perioden gjordes av Theo Landström, Elliot Ölund och Douglas Johnsson.

Douglas Johnsson gjorde två mål för Skellefteå AIK U20 och spelade dessutom fram till två mål och Theo Landström stod för två mål och ett assist.

Det här var fjärde mötet mellan Skellefteå AIK U20 och Modo Hockey U20 den här säsongen. Modo Hockey har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Skellefteå vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, lördag 24 januari möter Skellefteå AIK U20 Timrå U20 hemma i Skellefteå Kraft Arena 15.30 medan Modo Hockey U20 spelar borta mot Leksand 11.00.

Skellefteå AIK U20–Modo Hockey U20 9–2 (5–1, 1–1, 3–0)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (3.50) Måns Bystedt (Carl Lundberg, Noel Ingelsson), 2–0 (8.56) Vincent Wedin (Douglas Johnsson, Noel Ingelsson), 3–0 (12.27) Elis Hansson (Theo Landström, Viktor Klingsell), 3–1 (13.51) Milan Sundström (Oliver Svensson, Linus Morken), 4–1 (14.58) Theo Landström (Linus Debou Rudslätt, Zeb Lindgren), 5–1 (19.08) Vincent Wedin (Johan Stenberg, Felix Bergström).

Andra perioden: 6–1 (33.45) Douglas Johnsson, 6–2 (38.39) Milan Sundström (Malcom Gästrin, Oliver Svensson).

Tredje perioden: 7–2 (41.44) Theo Landström (Douglas Johnsson, Viktor Klingsell), 8–2 (48.09) Elliot Ölund (Tim Dahlgren, Max Johannesén), 9–2 (53.52) Douglas Johnsson (Max Johannesén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U20: 1-1-3

Modo Hockey U20: 3-1-1

Nästa match:

Skellefteå AIK U20: Timrå, hemma, 24 januari 15.30

Modo Hockey U20: Leksand, borta, 24 januari 11.00