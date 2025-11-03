Målfest när SK Lejon U18 krossade Clemensnäs HC U18 i Skellefteå Kraft Arena

SK Lejon U18 vann med 7–1 mot Clemensnäs HC U18

SK Lejon U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Kevin Hollström med två mål för SK Lejon U18

SK Lejon U18 hade inga problem med Clemensnäs HC U18 i U18 division 1 norra A herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 7–1 (2–1, 3–0, 2–0).

Segern var SK Lejon U18:s åttonde på de senaste nio matcherna.

Eddie Furtenback matchvinnare för SK Lejon U18

Clemensnäs HC U18 tog ledningen i första perioden genom Hugo Marklund.

Eddie Furtenback och Conrad Hedblad såg till att SK Lejon U18 vände till ledning med 2–1. SK Lejon U18 startade andra perioden bäst och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Conrad Nilzon, Kevin Hollström och Ville Parpala. SK Lejon U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Joel Mäkitalo och Kevin Hollström.

SK Lejon U18:s Leo Lindahl hade tre assists och Eddie Furtenback stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att SK Lejon U18 ligger kvar på andra plats i tabellen och Clemensnäs HC U18 på nionde plats.

När lagen senast möttes vann SK Lejon med 9–3.

SK Lejon U18 tar sig an Lycksele SK U18 i nästa match hemma onsdag 12 november 19.30. Clemensnäs HC U18 möter Sunderby SK U18 hemma onsdag 5 november 19.15.

SK Lejon U18–Clemensnäs HC U18 7–1 (2–1, 3–0, 2–0)

U18 division 1 norra A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (9.16) Hugo Marklund (Viggo Tibbelin, Signar Bakteman), 1–1 (17.35) Conrad Hedblad (Eddie Furtenback, Leo Lindahl), 2–1 (19.13) Eddie Furtenback (Leo Lindahl, Conrad Hedblad).

Andra perioden: 3–1 (22.48) Conrad Nilzon (Ludvig Eklund, Leo Lindahl), 4–1 (28.18) Kevin Hollström (Eddie Furtenback), 5–1 (33.07) Ville Parpala (Pontus Karbin, Milton Linder).

Tredje perioden: 6–1 (53.25) Joel Mäkitalo (Loui Håkansson, Milo Bergkvist), 7–1 (53.33) Kevin Hollström (Pontus Karbin, Mille Morén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Lejon U18: 4-0-1

Clemensnäs HC U18: 2-0-3

Nästa match:

SK Lejon U18: Lycksele SK, hemma, 12 november

Clemensnäs HC U18: Sunderby SK div 1, hemma, 5 november