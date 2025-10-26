Målfest när Orsa krossade Falu J18 i Lugnets Ishall

Orsa-seger med 7–1 mot Falu J18

Orsas femte seger på de senaste sex matcherna

Oscar Ytterbring avgjorde för Orsa

Orsa hade inga problem med Falu J18 i U18 division 1 västra B herr och vann borta med utklassningssiffrorna 7–1 (2–1, 2–0, 3–0).

Segern var Orsas femte på de senaste sex matcherna.

Falu J18–Orsa – mål för mål

Orsa startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av William Enlund och Oscar Ytterbring innan Falu J18 svarade och gjorde 2–1 genom Liam Renström. Även i andra perioden var Orsa starkast och gick från 1–2 till 1–4 genom två snabba mål i mitten av perioden av Vilmer Gräll och Oscar Ytterbring. Orsa fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Ludwig Grudd, Vilmer Gräll och Max Johansson.

Oscar Ytterbring gjorde två mål för Orsa och spelade fram till ett mål.

Falu J18 ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Orsa leder serien. Så sent som den 8 oktober låg Orsa på femte plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 december i Orsa Ishall.

I nästa omgång har Falu J18 Avesta borta i Avestahallen, torsdag 30 oktober 19.00. Orsa spelar hemma mot Avesta söndag 2 november 13.15.

Falu J18–Orsa 1–7 (1–2, 0–2, 0–3)

U18 division 1 västra B herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (0.57) William Enlund (Jakob Jerkgård), 0–2 (6.27) Oscar Ytterbring (Wilhelm Jernberg), 1–2 (17.13) Liam Renström (Elias Isaksson, Oliver Pernhall).

Andra perioden: 1–3 (32.52) Vilmer Gräll (Jakob Jerkgård, William Enlund), 1–4 (36.56) Oscar Ytterbring.

Tredje perioden: 1–5 (41.50) Ludwig Grudd (Harry Bogg), 1–6 (46.51) Max Johansson (Oscar Ytterbring, Wilhelm Jernberg), 1–7 (47.08) Vilmer Gräll.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu J18: 2-0-3

Orsa: 4-0-1

Nästa match:

Falu J18: Avesta BK, borta, 30 oktober

Orsa: Avesta BK, hemma, 2 november