Målfest när Ore krossade Ludvika/Smedjebacken på bortaplan

Ore-seger med 11–3 mot Ludvika/Smedjebacken

Ores sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Ores Melwin Orenäs fyramålsskytt

Ore hade inga problem borta mot Ludvika/Smedjebacken i U18 division 1 västra B herr och vann med utklassningssiffrorna 11–3 (3–2, 6–1, 2–0).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Ores Melwin Orenäs, som stod för hela fyra mål i matchen.

Segern var Ores sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte bortasegern i rad.

Melwin Orenäs med fyra mål för Ore

Ore var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med hela 1–6 och ställningen efter två perioder var 3–9.

4.07 in i tredje perioden fick Melker Jönsson-Ideborg utdelning och ökade ledningen.

Efter 16.53 nätade Melwin Orenäs återigen framspelad av Maksim Sudarev och Dzeiss Kulikovs och ökade ledningen för Ore. 3–11-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Ludvika/Smedjebacken är kvar på åttonde plats och Ore stannar på tredje plats, i serien.

När lagen möttes senast vann IFK Ore med 7–4.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 14 december. Då möter Ludvika/Smedjebacken Falu 2 i Lugnets Ishall 11.45. Ore tar sig an Malung hemma 12.00.

Ludvika/Smedjebacken–Ore 3–11 (2–3, 1–6, 0–2)

U18 division 1 västra B herr, Hitachi Arena

Första perioden: 1–0 (3.40) Oliver Härdin (Hampus Bertilsson), 1–1 (5.48) Dzeiss Kulikovs, 1–2 (6.16) Herman Fagerström (Melwin Orenäs), 1–3 (11.03) Melwin Orenäs (Dzeiss Kulikovs, Maksim Sudarev), 2–3 (18.04) Lucas Silvennoinen (Ludvig Nilsson).

Andra perioden: 2–4 (21.02) Melwin Orenäs, 2–5 (26.36) Ludvig Sultan (Felix Lövgren, Edward Sööt), 2–6 (30.12) Felix Lövgren (Edwin Lundgren), 2–7 (31.23) Felix Ekvall (Ludvig Sultan, Linus Andersson), 2–8 (32.24) Melwin Orenäs (Linus Andersson), 2–9 (38.30) Dzeiss Kulikovs (Melwin Orenäs), 3–9 (39.36) Kazper Lantz (Oliver Härdin).

Tredje perioden: 3–10 (44.07) Melker Jönsson-Ideborg, 3–11 (56.53) Melwin Orenäs (Maksim Sudarev, Dzeiss Kulikovs).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ludvika/Smedjebacken: 1-0-4

Ore: 4-0-1

Nästa match:

Ludvika/Smedjebacken: Falu IF 2, borta, 14 december 11.45

Ore: Malungs IF, hemma, 14 december 12.00