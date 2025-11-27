Målfest när Ore krossade Borlänge Hockey 2 på bortaplan

Ore vann med 9–3 mot Borlänge Hockey 2

Ores femte seger på de senaste sex matcherna

Jegors Rogolevs avgjorde för Ore

Ore hade inga problem borta mot Borlänge Hockey 2 i U18 division 1 västra B herr och vann med utklassningssiffrorna 9–3 (2–1, 4–1, 3–1).

Därmed har Ore vunnit fem matcher i rad i U18 division 1 västra B herr.

Borlänge Hockey 2–Ore – mål för mål

Ore startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Ludvig Sultan innan Borlänge Hockey 2 svarade och gjorde 2–1 genom Pelle Björk.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Ore vann också tredje perioden 1–3 och matchen med hela 9–3.

Jegors Rogolevs och Ludvig Sultan gjorde båda två mål och en assist för Ore. Borlänge Hockey 2:s Pelle Björk stod för tre poäng, varav två mål för Borlänge Hockey 2.

För hemmalaget betyder resultatet sjätte plats i tabellen. Ore är på andra plats. Ett fint lyft för Ore som låg på sjunde plats så sent som den 8 november.

När lagen senast möttes vann IFK Ore med 5–2.

Nästa motstånd för Borlänge Hockey 2 är Falu 2. Lagen möts söndag 30 november 15.15 i Borlänge Ishall. Ore tar sig an Falu 2 borta torsdag 4 december 19.00.

Borlänge Hockey 2–Ore 3–9 (1–2, 1–4, 1–3)

U18 division 1 västra B herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (2.59) Ludvig Sultan (Felix Ekvall), 0–2 (12.36) Ludvig Sultan (Edward Sööt), 1–2 (16.43) Pelle Björk.

Andra perioden: 1–3 (21.39) Jegors Rogolevs (Jonathan Karner), 1–4 (24.25) Jegors Rogolevs (Herman Fagerström, Dzeiss Kulikovs), 1–5 (25.39) Edvin Fagerström (Alfred Jurås, Felix Lövgren), 1–6 (26.37) Edward Sööt (Ludvig Sultan, Herman Fagerström), 2–6 (29.15) Pelle Björk (Emil Hagberg, Filip Öhrn).

Tredje perioden: 3–6 (40.23) Emil Hagberg (Pelle Björk), 3–7 (40.38) Dzeiss Kulikovs (Jegors Rogolevs, Maksim Sudarev), 3–8 (41.25) Edvin Fagerström, 3–9 (44.21) Maksim Sudarev (Felix Ekvall, Walter Elfqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge Hockey 2: 2-1-2

Ore: 5-0-0

Nästa match:

Borlänge Hockey 2: Falu IF 2, hemma, 30 november

Ore: Falu IF 2, borta, 4 december