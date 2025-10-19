Målfest när Nyköpings SK 2 U18 krossade IFK Tumba IK 2 på hemmaplan

Seger för Nyköpings SK 2 U18 med 11–3 mot IFK Tumba IK 2

Neo Jansson avgjorde för Nyköpings SK 2 U18

Tredje raka segern för Nyköpings SK 2 U18

Nyköpings SK 2 U18 hade inga problem hemma mot IFK Tumba IK 2 i U18 division 1 östra C herr och vann med utklassningssiffrorna 11–3 (5–3, 3–0, 3–0).

Resultatet innebär att IFK Tumba IK 2 nu har fyra förluster i rad.

Eskilstuna Linden Hockey nästa för Nyköpings SK 2 U18

Neo Jansson och Gustav Nilsson gjorde två mål var för Nyköpings SK 2 U18. Övriga mål för hemmalaget gjordes av Arvid Rosdahl 2, Malte Granlund, David Hayd, Vilmer Roshamn, Harry Teplan och Neo Vallin, målen för IFK Tumba IK 2 gjordes av Jonathan Bergquist, Alfons Boholm Rigby och Stephan Shestopalov.

Lagen spelar mot varandra igen den 30 november i Ishuset.

Söndag 26 oktober spelar Nyköpings SK 2 U18 hemma mot Eskilstuna Linden Hockey 15.40 och IFK Tumba IK 2 mot Segeltorps IF U18 hemma 13.00 i Ishuset.

Nyköpings SK 2 U18–IFK Tumba IK 2 11–3 (5–3, 3–0, 3–0)

U18 division 1 östra C herr, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (0.23) Vilmer Roshamn (Gustav Nilsson), 1–1 (0.54) Jonathan Bergquist (Dennis Löfving, Hugo Englund), 1–2 (1.56) Stephan Shestopalov (Felix Graan), 2–2 (4.50) Neo Vallin (Gustav Nilsson, Vilmer Roshamn), 3–2 (5.36) Arvid Rosdahl (Vilmer Roshamn), 4–2 (16.26) Neo Jansson (Neo Vallin, Gustav Nilsson), 4–3 (17.56) Alfons Boholm Rigby (Bobo Thorsson, Nick Kronholm), 5–3 (19.24) Harry Teplan (Malte Granlund, Neo Vallin).

Andra perioden: 6–3 (25.34) Neo Jansson (Vilmer Roshamn, Gustav Nilsson), 7–3 (31.09) Arvid Rosdahl (Jonathan Nälser), 8–3 (34.31) Malte Granlund (Alvin Östling, Neo Jansson).

Tredje perioden: 9–3 (51.22) Gustav Nilsson (Neo Jansson, Vilmer Roshamn), 10–3 (52.41) David Hayd (Arvid Rosdahl, Tergel Uuganbayar), 11–3 (59.49) Gustav Nilsson (Alvin Östling).

Nästa match:

Nyköpings SK 2 U18: Eskilstuna Linden Hockey, hemma, 26 oktober

IFK Tumba IK 2: Segeltorps IF Ishockeyförening, hemma, 26 oktober