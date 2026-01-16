Målfest när Nybro krossade Tingsryds AIF J20 i Liljas Arena

Nybro-seger med 8–1 mot Tingsryds AIF J20

Nybros fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hugo Johnsén med två mål för Nybro

Nybro hade inga problem med Tingsryds AIF J20 i U20 Div 1 C syd vår herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 8–1 (1–0, 2–1, 5–0).

Segern var Nybros fjärde på de senaste fem matcherna.

Erik Gruvhagen bakom Nybros avgörande

Nybro tog ledningen efter 19.02 genom Hugo Johnsén assisterad av Melwin Karlsson-Ljunggren.

Tingsryds AIF J20 kvitterade till 1–1 genom Olle Lorentzon i början av andra perioden i andra perioden.

Nybro gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Erik Gruvhagen och Sixten Petermann.

Nybro fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Måns Holgersson, Filip Olsson, Wilmer Holmqvist, Hugo Johnsén och Wille Axenklev.

Nybros Hugo Johnsén stod för två mål och ett assist.

Det här betyder att Nybro är kvar på tredje plats och Tingsryds AIF J20 stannar på sjätte plats, i serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Nybro Vikings IF vunnit.

Tisdag 20 januari 19.10 spelar Nybro hemma mot Värnamo. Tingsryds AIF J20 möter Lenhovda borta i Elitfönster Arena lördag 24 januari 13.00.

Nybro–Tingsryds AIF J20 8–1 (1–0, 2–1, 5–0)

U20 Div 1 C syd vår herr, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (19.02) Hugo Johnsén (Melwin Karlsson-Ljunggren).

Andra perioden: 1–1 (24.48) Olle Lorentzon (Nils Carlén), 2–1 (35.47) Erik Gruvhagen (Albin Sandberg, Ludvig Etzén), 3–1 (39.09) Sixten Petermann.

Tredje perioden: 4–1 (40.47) Måns Holgersson (Wilmer Holmqvist, Manfred Åkesson), 5–1 (42.50) Wille Axenklev (Oskar Rosengren, Algot Wiberg), 6–1 (46.25) Hugo Johnsén (Elias Kubovy), 7–1 (49.41) Wilmer Holmqvist (Manfred Åkesson, Måns Holgersson), 8–1 (55.41) Filip Olsson (Hugo Johnsén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 4-0-1

Tingsryds AIF J20: 0-1-4

Nästa match:

Nybro: Värnamo GIK, hemma, 20 januari 19.10

Tingsryds AIF J20: Lenhovda IF, borta, 24 januari 13.00