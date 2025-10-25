Målfest när Nybro krossade Lenhovda på hemmaplan

Seger för Nybro med 10–1 mot Lenhovda

Nybros åttonde seger på de senaste nio matcherna

Andrej Kunc gjorde tre mål för Nybro

Nybro hade inga problem hemma mot Lenhovda i U20 division 1 D syd herr och vann med utklassningssiffrorna 10–1 (1–0, 5–0, 4–1).

Segern var Nybros åttonde på de senaste nio matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Resultatet innebär att Lenhovda nu har åtta förluster i rad.

Andrej Kunc gjorde tre mål för Nybro

Elias Kubovy gav Nybro ledningen efter 15 minuters spel på pass av Andrej Kunc och Elias Eriksson. Även i andra perioden var Nybro starkast och gick från 1–0 till 6–0 genom två mål av Andrej Kunc, ett mål av Albin Sandberg, ett mål av Sixten Petermann och ett mål av Erik Gruvhagen. Nybro vann också tredje perioden 4–1 och matchen med hela 10–1.

Andrej Kunc gjorde tre mål för Nybro och två målgivande passningar, Elias Eriksson stod för ett mål och tre assists och Elias Kubovy gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagens första möte för säsongen vann Nybro Vikings IF med 19–1.

Nästa motstånd för Nybro är Rydaholm. Lagen möts tisdag 28 oktober 19.30 i Talavidshallen. Lenhovda tar sig an Tingsryds AIF J20 borta lördag 1 november 13.10.

Nybro–Lenhovda 10–1 (1–0, 5–0, 4–1)

U20 division 1 D syd herr, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (15.41) Elias Kubovy (Andrej Kunc, Elias Eriksson).

Andra perioden: 2–0 (21.06) Andrej Kunc (Hugo Johnsén, Elias Kubovy), 3–0 (23.00) Erik Gruvhagen (Hugo Johnsén), 4–0 (26.25) Albin Sandberg (Tristan Hoberg), 5–0 (28.20) Sixten Petermann (Vilgot Zetterqvist, Wille Axenklev), 6–0 (34.40) Andrej Kunc (Elias Eriksson).

Tredje perioden: 7–0 (41.35) Andrej Kunc (Elias Eriksson, Elias Kubovy), 8–0 (46.54) Sixten Petermann, 9–0 (51.26) Albin Sandberg (Lucas Törnqvist, Erik Gruvhagen), 10–0 (52.49) Elias Eriksson (Andrej Kunc), 10–1 (55.15) Olle Gustavsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 4-0-1

Lenhovda: 0-0-5

Nästa match:

Nybro: Rydaholms SK, borta, 28 oktober

Lenhovda: Tingsryds AIF Utv., borta, 1 november