Målfest när Nybro besegrade Gislaved i Gislerinken

Nybro-seger med 8–3 mot Gislaved

Albin Sandberg avgjorde för Nybro

Andra raka segern för Nybro

Nybro hade inga problem med Gislaved i U20 division 1 D syd herr, och vann borta med utklassningssiffrorna 8–3 (2–0, 4–1, 2–2).

Nybros tränare Jonny Ågren tyckte så här om matchen:

– Skön seger! Mycket som är bra av oss i matchen men också mycket som kan bli bättre. Härligt med tre poäng.

Det var andra raka segern för Nybro, efter 19–1 mot Lenhovda i premiären.

Gislaved–Nybro – mål för mål

Nybro var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 2–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 1–6.

Gislaved reducerade dock till 2–6 genom Sixten Påhlman tidigt i tredje perioden av perioden.

Nybro gjorde dock två snabba mål och gick från 2–6 till 2–8, målen av Elias Kubovy och Ludvig Etzén. Målen punkterade matchen.

Sigge Bjelke reducerade förvisso, men närmare än 3–8 kom inte Gislaved. Nybro tog därmed en säker seger.

Albin Sandberg gjorde två mål för Nybro och två assist och Andrej Kunc stod för fyra poäng, varav ett mål.

Den 1 november möts lagen återigen, då i Liljas Arena.

Gislaved tar sig an Tingsryds AIF J20 i nästa match hemma lördag 4 oktober 14.00. Nybro möter Värnamo hemma tisdag 30 september 19.00.

Gislaved–Nybro 3–8 (0–2, 1–4, 2–2)

U20 division 1 D syd herr, Gislerinken

Första perioden: 0–1 (3.04) Anton Sjödahl, 0–2 (19.35) Elias Kubovy (Andrej Kunc).

Andra perioden: 1–2 (25.13) Melvin Larsson (Amaury Sarzier, Jacob Andersson), 1–3 (27.07) Albin Sandberg, 1–4 (33.19) Albin Sandberg (Anton Sjödahl, Erik Gruvhagen), 1–5 (34.34) Ludvig Etzén (Andrej Kunc, Albin Sandberg), 1–6 (38.40) Andrej Kunc (Melwin Karlsson-Ljunggren, Elias Eriksson).

Tredje perioden: 2–6 (40.55) Sixten Påhlman (Lucas Johansson), 2–7 (50.08) Elias Kubovy (Andrej Kunc, Casper Forsberg), 2–8 (50.39) Ludvig Etzén (Albin Sandberg), 3–8 (59.29) Sigge Bjelke (Elias Svärd, Christoffer Torell).

Nästa match:

Gislaved: Tingsryds AIF Utv., hemma, 4 oktober

Nybro: Värnamo GIK, hemma, 30 september