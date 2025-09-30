Målfest när Mölndal krossade Hovås på bortaplan

Seger för Mölndal med 8–2 mot Hovås

Mölndal hade inga problem borta mot Hovås i U20 division 1 A syd herr och vann med utklassningssiffrorna 8–2 (3–1, 2–0, 3–1).

Därmed har Mölndal vunnit fyra matcher i rad i U20 division 1 A syd herr.

Mölndal tog ledningen i början av första perioden genom John Lindberg Segerholm.

Hovås gjorde 1–1 genom Kevin Hammarström efter 12.09.

Mölndal gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Oscar Bjällmark och Wilton Hägglund. Mölndal startade andra perioden bäst och gick från 1–3 till 1–5 genom två snabba mål tidigt i perioden av Anton Moberg och Olof Edling. 7.17 in i tredje perioden slog Benjamin Eriksson till på pass av John Lindberg Segerholm och Wilton Hägglund och ökade ledningen.

7.26 in i perioden nätade Hovås Kevin Hammarström återigen framspelad av Buster Fondin och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Hovås.

Efter 9.14 nätade Hampus Pedersen på pass av Olof Edling och ökade ledningen för Mölndal.

Efter 16.11 gjorde Olof Edling mål ännu en gång framspelad av Hampus Pedersen och Oscar Bjällmark och ökade ledningen för Mölndal. Det fastställde slutresultatet till 2–8.

Mölndals Olof Edling stod för tre poäng, varav två mål, Hampus Pedersen gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Wilton Hägglund gjorde ett mål och två assist.

Hovås har nu tre poäng efter tre spelade matcher medan Mölndal har tolv poäng efter fyra matcher.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 4 november i Åby Ishall.

Lördag 4 oktober möter Hovås Hisingen borta 14.30 och Mölndal möter Kållered borta 18.30.

Hovås–Mölndal 2–8 (1–3, 0–2, 1–3)

U20 division 1 A syd herr, Askims Ishall

Första perioden: 0–1 (2.36) John Lindberg Segerholm (Wilton Hägglund), 1–1 (12.09) Kevin Hammarström, 1–2 (17.49) Oscar Bjällmark (William Wätteräng, William Settergren), 1–3 (19.15) Wilton Hägglund (Emanuel Rosello, Gustav Loid).

Andra perioden: 1–4 (23.38) Anton Moberg (Sigge Odeen), 1–5 (28.24) Olof Edling (Emanuel Rosello, Hampus Pedersen).

Tredje perioden: 1–6 (47.17) Benjamin Eriksson (John Lindberg Segerholm, Wilton Hägglund), 2–6 (47.26) Kevin Hammarström (Buster Fondin), 2–7 (49.14) Hampus Pedersen (Olof Edling), 2–8 (56.11) Olof Edling (Hampus Pedersen, Oscar Bjällmark).

Nästa match:

Hovås: Hisingens IK, borta, 4 oktober

Mölndal: Kållered, borta, 4 oktober