Målfest när Malung krossade Ore i Malungs Ishall

Malung-seger med 9–1 mot Ore

Malungs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Artur Yanchalouski gjorde tre mål för Malung

Malung hade inga problem med Ore i U18 division 1 västra B herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 9–1 (5–0, 2–0, 2–1).

Därmed har Malung vunnit sex matcher i rad i U18 division 1 västra B herr.

Neo Jacobsson blev matchvinnare

Malung spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–0.

Andra perioden var länge mållös. Malung gick från 5–0 till 7–0 genom två snabba mål på 21 sekunder i slutet av perioden av Artur Yanchalouski och Felix Ehrling. Efter 7.32 i tredje perioden ökade Malung på till 8–0 genom Tyler Sjölin.

Ore reducerade dock till 8–1 genom Melwin Orenäs efter 8.15 av perioden.

Malung kunde dock avgöra till 9–1 efter 11.31 i tredje perioden genom Samuel Frisk Wesström.

Malungs Felix Ehrling stod för ett mål och tre assists, Artur Yanchalouski gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål, Samuel Frisk Wesström gjorde ett mål och tre målgivande passningar och Adam Ryskåsen gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Malung imponerar med fem segrar och 38–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ore har tre vinster och två förluster och 17–23 i målskillnad.

Resultatet innebär att Malung fortsätter toppa tabellen och Ore ligger på sjunde plats i tabellen. Malung var åtta i tabellen för 25 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 14 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Furudals Hockeycenter.

Söndag 9 november möter Malung Falu 2 hemma 16.00 och Ore möter Falu J18 borta 11.45.

Malung–Ore 9–1 (5–0, 2–0, 2–1)

U18 division 1 västra B herr, Malungs Ishall

Första perioden: 1–0 (10.25) Artur Yanchalouski (Felix Ehrling), 2–0 (11.57) Neo Jacobsson (Adam Ryskåsen), 3–0 (16.25) Emil Fors (Wilgot Kareliusson Borg, Adam Ryskåsen), 4–0 (18.34) Artur Yanchalouski (Felix Ehrling, Samuel Frisk Wesström), 5–0 (19.33) Adam Ryskåsen (Wilgot Kareliusson Borg).

Andra perioden: 6–0 (37.14) Artur Yanchalouski (Samuel Frisk Wesström, Noah Bollner), 7–0 (37.35) Felix Ehrling (Artur Yanchalouski, Samuel Frisk Wesström).

Tredje perioden: 8–0 (47.32) Tyler Sjölin (Vidar Wigander, Melker Johnsson), 8–1 (48.15) Melwin Orenäs (Ludvig Sultan), 9–1 (51.31) Samuel Frisk Wesström (Felix Ehrling, Emil Fors).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 5-0-0

Ore: 3-0-2

Nästa match:

Malung: Falu IF 2, hemma, 9 november

Ore: Falu IF:1, borta, 9 november