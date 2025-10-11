Målfest när Lerum krossade Järnbrotts HK på hemmaplan

Seger för Lerum med 13–2 mot Järnbrotts HK

Lerum hade inga problem hemma mot Järnbrotts HK i U20 division 1 A syd herr och vann med utklassningssiffrorna 13–2 (4–0, 5–0, 4–2).

Lerum var vassast i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Lerum som var vassast och gick från 4–0 till 9–0 genom mål av Måns Petersson, Hampus Gustafsson, Mio Nygren-Madsén, Hugo Angelholt och Elias Rhodin. Lerum startade också tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 12–0-ledning. Järnbrotts HK gjorde därefter 12–1.

Därefter var det dock Lerum som avgjorde. Laget gjorde 13–1 med åtta minuter kvar att spela genom David Carlbom på pass av Jacob Svanborg och Charlie Standerth. Järnbrotts HK hann få in en reducering till och slutresultatet blev 13–2.

Lerums Måns Petersson stod för tre mål och ett assist, Kasper Malmqvist hade tre assists, Newille Sundén gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Charlie Standerth hade tre assists och David Carlbom gjorde två mål och ett målgivande pass.

Lerum har tre segrar och två förluster och 30–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Järnbrotts HK har en vinst och fyra förluster och 20–45 i målskillnad.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 november i Slottskogens Ishall.

Lördag 18 oktober 14.00 spelar Lerum hemma mot Hisingen. Järnbrotts HK möter Hovås hemma i Slottskogens Ishall tisdag 14 oktober 19.15.

Lerum–Järnbrotts HK 13–2 (4–0, 5–0, 4–2)

U20 division 1 A syd herr, Vättlehallen

Första perioden: 1–0 (0.16) David Carlbom, 2–0 (7.59) Wilhelm Berthelsen (Kasper Malmqvist, Måns Petersson), 3–0 (17.55) Wilhelm Berthelsen (Mio Nygren-Madsén), 4–0 (19.04) Måns Petersson (Kasper Malmqvist, Noah Bergström).

Andra perioden: 5–0 (25.48) Måns Petersson, 6–0 (26.37) Hampus Gustafsson (Charlie Standerth, Newille Sundén), 7–0 (31.18) Mio Nygren-Madsén (David Carlbom, Newille Sundén), 8–0 (36.35) Hugo Angelholt (Felix Westheim, Vincent Gyllander), 9–0 (39.14) Elias Rhodin.

Tredje perioden: 10–0 (41.47) Måns Petersson (Kasper Malmqvist), 11–0 (42.39) Newille Sundén (Charlie Standerth), 12–0 (43.55) Hugo Angelholt (Zack Sönniksen), 12–1 (44.42) Hugo Brusehed (Johan Östberg, Elmer Vetter), 13–1 (52.24) David Carlbom (Jacob Svanborg, Charlie Standerth), 13–2 (58.08) Charlie Möllberg (Elmer Vetter, Johan Östberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lerum: 3-0-2

Järnbrotts HK: 1-1-3

Nästa match:

Lerum: Hisingens IK, hemma, 18 oktober

Järnbrotts HK: Hovås HC, hemma, 14 oktober