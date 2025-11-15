Målfest när Lerum krossade Järnbrotts HK i Frölundaborg

Lerum vann med 12–1 mot Järnbrotts HK

Måns Petersson femmålsskytt för Lerum

Vinton Dalgaard avgjorde för Lerum

Lerum hade inga problem med Järnbrotts HK i U20 division 1 A syd herr och vann borta med utklassningssiffrorna 12–1 (3–0, 4–0, 5–1).

Snackisen var Måns Petersson – som gjorde hela fem av Lerums mål.

Måns Petersson med fem mål för Lerum

Lerum var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Lerum startade andra perioden bäst och gick från 0–3 till 0–7 genom fyra mål av Måns Petersson. Lerum hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.53 genom Mio Nygren-Madsén och gick upp till 0–11 innan Järnbrotts HK svarade.

Slutresultatet blev 1–12 i Lerums favör.

När lagen senast möttes vann Lerums BK med 13–2.

Tisdag 18 november 20.00 spelar Järnbrotts HK borta mot Hovås i sista omgången. Lerum möter Rönnäng borta i Tjörns Ishall måndag 17 november 19.30.

Järnbrotts HK–Lerum 1–12 (0–3, 0–4, 1–5)

U20 division 1 A syd herr, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (4.48) Charlie Standerth (Vinton Dalgaard, Kasper Malmqvist), 0–2 (11.48) Vinton Dalgaard (Vincent Gyllander), 0–3 (15.49) Zack Sönniksen (Charlie Standerth, Kasper Malmqvist).

Andra perioden: 0–4 (20.50) Måns Petersson (Mio Nygren-Madsén, Kasper Malmqvist), 0–5 (23.20) Måns Petersson (Newille Sundén), 0–6 (28.31) Måns Petersson (Newille Sundén), 0–7 (31.14) Måns Petersson (Charlie Standerth, Zack Sönniksen).

Tredje perioden: 0–8 (40.53) Mio Nygren-Madsén (Newille Sundén, Måns Petersson), 0–9 (42.35) Vincent Gyllander (Melvin Petersson), 0–10 (44.35) Charlie Standerth, 0–11 (49.24) Måns Petersson (Wilhelm Berthelsen, Newille Sundén), 1–11 (50.31) Johan Östberg (Gustav Lööf), 1–12 (52.08) Kasper Malmqvist (Måns Petersson, Mio Nygren-Madsén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järnbrotts HK: 0-0-5

Lerum: 2-0-3

Nästa match:

Järnbrotts HK: Hovås HC, borta, 18 november

Lerum: Rönnängs IK, borta, 17 november