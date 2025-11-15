Målfest när Lejonet krossade Frosta Hockey/Åstorp IK U20 på hemmaplan

Lejonet vann med 9–1 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Viggo Magnusson gjorde tre mål för Lejonet

Tolfte raka förlusten för Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Lejonet hade inga problem hemma mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i U20 division 1 E syd herr och vann med utklassningssiffrorna 9–1 (4–0, 2–0, 3–1).

Resultatet innebär att Frosta Hockey/Åstorp IK U20 nu har tolv förluster i rad.

Lejonet stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0. Även i andra perioden var det Lejonet som var vassast och gick från 4–0 till 6–0 genom två snabba mål i mitten av perioden av Viggo Magnusson och Felix Ahlberg Hansson. 8.14 in i tredje perioden slog Filip Andersson till framspelad av Melker Lavin och Valter Vesa och ökade ledningen.

10.26 in i perioden nätade Frosta Hockey/Åstorp IK U20:s Oliver Wikström framspelad av Sebastian Lindgren och Simon Lindgren och reducerade. Men mer än så orkade Frosta Hockey/Åstorp IK U20 inte med.

Efter 13.23 nätade Melker Lavin och ökade ledningen för Lejonet.

Mikael Åkerblom stod för målet när laget punkterade matchen med ett 9–1-mål med nio sekunder kvar att spela framspelad av Melker Lavin och Axel Åkesson. Det fastställde slutresultatet till 9–1.

Liam Wetterlöv gjorde ett mål för Lejonet och fyra målgivande passningar, Viggo Magnusson stod för tre mål och två assists, William Sjöholm gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål och Melker Lavin gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen möttes senast vann IF Lejonet med 6–2.

Tisdag 18 november spelar Lejonet borta mot Trelleborg 19.15 och Frosta Hockey/Åstorp IK U20 mot KRIF Hockey J20 hemma 19.00 i Höörs Ishall.

Lejonet–Frosta Hockey/Åstorp IK U20 9–1 (4–0, 2–0, 3–1)

U20 division 1 E syd herr, Landskrona Ishall

Första perioden: 1–0 (4.08) Viggo Magnusson (Liam Wetterlöv, Filip Andersson), 2–0 (12.05) Viggo Magnusson (Liam Wetterlöv, Axel Åkesson), 3–0 (15.36) Liam Wetterlöv (William Sjöholm, Viggo Magnusson), 4–0 (17.18) William Sjöholm (Liam Wetterlöv, Felix Ahlberg Hansson).

Andra perioden: 5–0 (30.38) Viggo Magnusson (Liam Wetterlöv, William Sjöholm), 6–0 (34.13) Felix Ahlberg Hansson (Viggo Magnusson, William Sjöholm).

Tredje perioden: 7–0 (48.14) Filip Andersson (Melker Lavin, Valter Vesa), 7–1 (50.26) Oliver Wikström (Sebastian Lindgren, Simon Lindgren), 8–1 (53.23) Melker Lavin, 9–1 (59.51) Mikael Åkerblom (Melker Lavin, Axel Åkesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lejonet: 3-1-1

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 0-0-5

Nästa match:

Lejonet: Trelleborgs IF, borta, 18 november

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: KRIF Hockey, hemma, 18 november