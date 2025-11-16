Målfest när Lejon krossade Kiruna i Lombiahallen

Seger för Lejon med 8–1 mot Kiruna

Conrad Hedblad med två mål för Lejon

Kevin Hollström avgjorde för Lejon

Lejon hade inga problem med Kiruna i U20 region norr A herr och vann borta med utklassningssiffrorna 8–1 (5–1, 2–0, 1–0). En skön revansch från senast lagen möttes, då Kiruna vann med 3–8.

Därmed slutade sviten vid fem förluster i rad för Lejon.

I och med detta har Kiruna fyra förluster i rad.

Conrad Hedblad tvåmålsskytt för Lejon

Lejon hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.54 genom Ville Parpala och gick upp till 0–3. Kiruna kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Lejon dock ryckt åt sig ledningen med 1–5. Efter 16.21 i andra perioden nätade Conrad Hedblad återigen på pass av Max Lundström och Eddie Furtenback och gjorde 1–6.

Erik Blancher gjorde dessutom 1–7 efter 19.27 framspelad av Conrad Hedblad och Eddie Furtenback. 5.08 in i tredje perioden nätade Lejons Alfred Nilzon och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–8.

Conrad Hedblad gjorde två mål för Lejon och ett assist och Max Lundström stod för tre poäng, varav ett mål.

Resultatet innebär att Kiruna ligger kvar på sjätte plats och Lejon på sjunde plats i tabellen.

Fredag 28 november 20.00 spelar Kiruna hemma mot Kalix i sista omgången. Lejon möter Boden hemma i Skellefteå Kraft Arena onsdag 19 november 19.15.

Kiruna–Lejon 1–8 (1–5, 0–2, 0–1)

U20 region norr A herr, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (5.54) Ville Parpala, 0–2 (11.45) Kevin Hollström (Josef Bygdén, Tim Stenberg), 0–3 (13.31) Max Lundström (Pontus Karbin, Ville Parpala), 1–3 (15.53) Elis Gunillasson, 1–4 (18.03) Conrad Hedblad (Max Lundström, Pontus Karbin), 1–5 (19.55) Erik Jounila (Josef Bygdén, Kevin Hollström).

Andra perioden: 1–6 (36.21) Conrad Hedblad (Max Lundström, Eddie Furtenback), 1–7 (39.27) Erik Blancher (Conrad Hedblad, Eddie Furtenback).

Tredje perioden: 1–8 (45.08) Alfred Nilzon.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 1-0-4

Lejon: 1-0-4

Nästa match:

Kiruna: Kalix HC, hemma, 28 november

Lejon: Bodens HF, hemma, 19 november