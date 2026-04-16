Ville stanna – trots degraderingen: ”Beredd att anpassa mig”

Leksand och Kalle Östman valde att gå skilda vägar efter uttåget ur SHL.

”Beslutet har tagits i samförstånd” uppgav klubben, men Östman menar att han hade velat stanna i föreningen – trots degraderingen.

– Det var inte så här jag såg min sejour avslutas, berättar 31-åringen för Falu-Kuriren.

Kalle Östman tvingades lämna Leksand

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån

Förra veckan kom nyheten att Kalle Östman lämnar Leksand efter fyra raka säsonger. Beslutet togs i samförstånd, det var i alla fall det klubben påstod. Nu berättar 31-åringen att han egentligen hade velat stanna i klubben – trots degraderingen.

– Vi hade vårt exit-samtal efter säsongen där vi snackade om det som varit och vad som väntar i framtiden. Det framgick ganska tidigt att de inte räknade med mig, säger Östman till Falu-Kuriren.

Kalle Östman ville stanna i Leksand

Östmans kontrakt sträckte sig egentligen över säsongen 2026/2027, men bröts automatiskt i samband med SHL-uttåget.

– Jag hade kunnat tänka mig att fortsätta i allsvenskan. Men som samtalet blev så kom vi aldrig ens in på några diskussioner om kontrakt, lön och sånt. Jag var beredd att anpassa mig efter en ny ekonomisk kostym, men det var aldrig aktuellt, berättar han för Falu-Kuriren.

Till säsongen 2022/2023 var Östman klar för Västerås, men när Leksand visade intresse bröts kontraktet med den hockeyallsvenska klubben och 31-åringen återvände till Dalaklubben.

– Att vi åkte ur gör det så mycket jobbigare. Det var inte så här jag såg min sejour avslutas, säger Kalle Östman.

Source: Kalle Östman @ Elite Prospects