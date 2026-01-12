Målfest när Kovland U18 krossade Ånge U18 i FD Maskin Arena

Kovland U18-seger med 11–4 mot Ånge U18

Albin Lindblom avgjorde för Kovland U18

Andra raka nederlaget för Ånge U18

Kovland U18 hade inga problem med Ånge U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 11–4 (1–2, 5–1, 5–1).

Kovland U18–Ånge U18 – mål för mål

Ånge U18 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Alexander Nordström och Nico Desenbekowitsch innan Kovland U18 svarade och gjorde 2–1 genom Edvin Wallin.

Kovland U18 förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 5–1 och ställningen efter två perioder var 6–3.

Kovland U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 7.04 genom Axel Sellgren Granzell och gick upp till 8–3 innan Ånge U18 svarade.

Slutresultatet blev 11–4 i Kovland U18:s favör.

Kovland U18:s Emil Johansson hade fyra assists, Benjamin Thun Hansson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Axel Sellgren Granzell stod för två mål och ett assist, Gustav Lundström gjorde två mål och ett målgivande pass, Albin Lindblom gjorde två mål och ett målgivande pass och William Thellbro gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Ånge U18 med 8–7.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Kovland U18 är Svedjeholmen/KB65 U18. Lagen möts fredag 16 januari 19.45 i O-Rinken. Ånge U18 tar sig an AIK-Hockey Härnösand U18 hemma torsdag 15 januari 19.30.

Kovland U18–Ånge U18 11–4 (1–2, 5–1, 5–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 0–1 (7.04) Alexander Nordström (Isak Viberg, Alvin Fridolf), 0–2 (15.12) Nico Desenbekowitsch, 1–2 (19.33) Edvin Wallin (Elwin Wagenius).

Andra perioden: 1–3 (26.26) Elton Mattsson (Albin Käck), 2–3 (26.58) Isak Sandqvist (Albin Lindblom, Emil Johansson), 3–3 (27.45) Isak Sandqvist (Elwin Wagenius, Edvin Wallin), 4–3 (27.59) Axel Sellgren Granzell (William Thellbro, William Larsson), 5–3 (35.44) Albin Lindblom (Emil Johansson, Gustav Lundström), 6–3 (37.22) Gustav Lundström (Benjamin Thun Hansson, Emil Johansson).

Tredje perioden: 7–3 (47.04) Axel Sellgren Granzell (William Thellbro), 8–3 (47.58) Gustav Lundström (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson), 8–4 (48.34) Walther Stoltz (Casey Hooker-Owén, Olle Edler), 9–4 (54.49) Benjamin Thun Hansson (Felix Dahlin), 10–4 (55.47) William Thellbro (Axel Sellgren Granzell, Adrian Berglund), 11–4 (59.50) Albin Lindblom (Jordan Nordstrand, Adrian Berglund).

Nästa match:

Kovland U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, borta, 16 januari 19.45

Ånge U18: AIK-Hockey Härnösand, hemma, 15 januari 19.30