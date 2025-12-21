Målfest när Kovland krossade Brooklyn i Sunderby Ishall

Kovland vann med 7–1 mot Brooklyn

Kovlands fjärde seger på de senaste fem matcherna

Elis Walldén tvåmålsskytt för Kovland

Kovland hade inga problem med Brooklyn i U20 region norr fortsättning herr och vann borta med utklassningssiffrorna 7–1 (1–1, 3–0, 3–0).

Segern var Kovlands fjärde på de senaste fem matcherna.

Elis Walldén gjorde två mål för Kovland

Odd Lindgren gjorde 1–0 till Brooklyn efter fem minuter efter pass från Axel Häggström.

Efter 7.59 kvitterade Kovland när Kalle Hälldin slog till med assist av Benjamin Thun Hansson och Neo Persson.

I andra perioden var det Kovland som var starkast och gick från 1–1 till 1–4 genom två mål av Elis Walldén och ett mål av Emil Johansson.

Kovland fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Vilgot Wallström, Neo Persson och Benjamin Thun Hansson.

Kovlands Neo Persson stod för tre poäng, varav ett mål och Elis Walldén gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Brooklyn ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Kovland är på tredje plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 februari i FD Maskin Arena.

Brooklyn tar sig an SK Lejon i nästa match hemma torsdag 8 januari 19.30. Kovland möter Vännäs hemma onsdag 7 januari 19.30.

Brooklyn–Kovland 1–7 (1–1, 0–3, 0–3)

U20 region norr fortsättning herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (5.31) Odd Lindgren (Axel Häggström), 1–1 (7.59) Kalle Hälldin (Benjamin Thun Hansson, Neo Persson).

Andra perioden: 1–2 (24.20) Elis Walldén (Jonathan Stenberg), 1–3 (32.30) Elis Walldén (Neo Persson, Axel Johannesson), 1–4 (35.17) Emil Johansson (Edwin Södergren).

Tredje perioden: 1–5 (41.48) Vilgot Wallström (Elis Walldén, Edwin Södergren), 1–6 (43.06) Neo Persson (Axel Johannesson), 1–7 (49.07) Benjamin Thun Hansson (Alfred Dahlin, Aaron Jakobsson).

Nästa match:

Brooklyn: SK Lejon, hemma, 8 januari 19.30

Kovland: Vännäs HC, hemma, 7 januari 19.30