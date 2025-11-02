Målfest när Kiruna krossade Brooklyn i Lulebohallen

Kiruna vann med 9–3 mot Brooklyn

Elis Gunillasson matchvinnare för Kiruna

Andra raka segern för Kiruna

Kiruna hade inga problem med Brooklyn i U20 region norr A herr och vann borta med utklassningssiffrorna 9–3 (3–0, 4–2, 2–1).

Kalix nästa för Kiruna

Kiruna spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Kiruna övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 10.10 genom Elis Gunillasson och gick upp till 0–5 innan Brooklyn kom tillbaka och reducerade till 2–5.

Innan perioden var över hade Kiruna ryckt åt sig ledningen med 2–7. Kiruna vann också tredje perioden 1–2 och matchen med hela 9–3.

Kirunas Scott Paulsson stod för sex poäng, varav två mål, Wilgot Älvero gjorde två mål och spelade fram till tre mål, Tage Carlsten gjorde två mål och två assist och Mattias Svensson gjorde ett mål och spelade fram till tre mål.

För Kiruna gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Brooklyn är på åttonde och sista plats. Ett fint lyft i tabellen för Kiruna som så sent som den 4 oktober låg på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kiruna IF med 4–1.

Kiruna spelar borta mot Kalix fredag 7 november 19.30.

Brooklyn–Kiruna 3–9 (0–3, 2–4, 1–2)

U20 region norr A herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (6.58) Edgar Klavins (Wilgot Älvero, Mattias Svensson), 0–2 (13.10) Mattias Svensson (Scott Paulsson, Wilgot Älvero), 0–3 (17.07) Wilgot Älvero (Edgar Klavins, Scott Paulsson).

Andra perioden: 0–4 (30.10) Elis Gunillasson (Hjalmar Aidantausta), 0–5 (30.23) Scott Paulsson (Tage Carlsten, Mattias Svensson), 1–5 (31.51) Max Englund (Axel Öhman, Elias Engman), 2–5 (34.58) Max Englund (Axel Öhman, Elias Engman), 2–6 (37.29) Scott Paulsson (Wilgot Älvero, Mattias Svensson), 2–7 (39.54) Tage Carlsten (Scott Paulsson, Teodor Jonsson Holmgren).

Tredje perioden: 3–7 (53.22) Filip Ranneberg (Bobby Karp Wikström), 3–8 (54.20) Wilgot Älvero (Scott Paulsson, Tage Carlsten), 3–9 (56.06) Tage Carlsten (Hjalmar Aidantausta, Måns Klang).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn: 0-0-5

Kiruna: 2-1-2

Nästa match:

Brooklyn: SK Lejon, borta, 5 november

Kiruna: Kalix HC, borta, 7 november