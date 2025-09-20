Målfest när Kiruna IF krossade Lycksele på bortaplan

Seger för Kiruna IF med 7–0 mot Lycksele

Scott Paulsson med fem mål för Kiruna IF

Kiruna IF:s starka defensiv briljerade

Kiruna IF hade inga problem borta mot Lycksele i U18 division 1 norra A herr, och vann med utklassningssiffrorna 7–0 (2–0, 3–0, 2–0).

Riktigt bra var Scott Paulsson, som stod för hela fem mål för Kiruna IF.

Kiruna IF tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt tre minuter. Även i andra perioden var Kiruna IF starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom mål av Hugo Karlström, Scott Paulsson och Tage Carlsten. Kiruna IF fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Scott Paulsson, som gjorde två mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Kiruna IF med 5–3.

Den 25 oktober tar lagen sig an varandra igen, då i Lombiahallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 21 september. Då möter Lycksele Haparanda i Swoosh Arena 11.00. Kiruna IF tar sig an Burträsk borta 14.00.

Lycksele–Kiruna IF 0–7 (0–2, 0–3, 0–2)

U18 division 1 norra A herr, Swoosh Arena

Första perioden: 0–1 (10.08) Scott Paulsson (Tage Carlsten, Hugo Karlström), 0–2 (13.04) Scott Paulsson (Måns Klang).

Andra perioden: 0–3 (20.20) Hugo Karlström (Tage Carlsten), 0–4 (37.03) Scott Paulsson (Tage Carlsten, William Jakobsson), 0–5 (39.03) Tage Carlsten.

Tredje perioden: 0–6 (50.33) Scott Paulsson (Tage Carlsten), 0–7 (57.29) Scott Paulsson (Tage Carlsten).

Nästa match:

Lycksele: HaparandaTornio UHC, hemma, 21 september

Kiruna IF: Burträsk HC, borta, 21 september