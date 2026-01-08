Målfest när Karlskrona krossade Tranås J18 i Tranås Åkeri Arena

Karlskrona segrade – 11–2 mot Tranås J18

Edvin Svensson matchvinnare för Karlskrona

Andra raka segern för Karlskrona

Karlskrona hade inga problem med Tranås J18 i U18 regional syd vår och vann borta med utklassningssiffrorna 11–2 (1–1, 6–1, 4–0).

Det var andra raka segern för Karlskrona, efter 10–2 mot Mariestad i premiären.

Tranås J18–Karlskrona – mål för mål

Olle Willén gav Karlskrona ledningen efter 5.53 med assist av Oliver Ulander och Leo Björkman Jakobsson. Efter 9.47 kvitterade Tranås J18 när Leo Andersson fick träff.

Karlskrona tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–2 efter 0.51 genom León Lindgren och gick upp till 1–6 innan Tranås J18 svarade.

I periodpausen hade Karlskrona ledningen med 2–7.

Karlskrona fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–2. Målen i sista perioden gjordes av Hampus Ullberg, som gjorde två mål, Olle Willén och Sigge Stoltz.

Karlskronas Olle Willén stod för fem poäng, varav två mål, Leo Björkman Jakobsson gjorde ett mål och fyra assist, Romeo Lerebäck gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål och Max Frykberg gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Den 12 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i NKT Arena.

I nästa match, söndag 11 januari möter Tranås J18 Olofström borta i Stålhallen 13.00 medan Karlskrona spelar hemma mot Tingsryd 15.00.

Tranås J18–Karlskrona 2–11 (1–1, 1–6, 0–4)

U18 regional syd vår, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 0–1 (5.53) Olle Willén (Oliver Ulander, Leo Björkman Jakobsson), 1–1 (9.47) Leo Andersson.

Andra perioden: 1–2 (20.51) León Lindgren (Romeo Lerebäck, Isak Melkersson), 1–3 (23.58) Edvin Svensson (Viggo Wahlqvist, Leo Björkman Jakobsson), 1–4 (26.26) Leo Björkman Jakobsson (Max Frykberg, Olle Willén), 1–5 (29.11) Max Frykberg (Anton Händelsten, Albin Bjarkå), 1–6 (30.15) Sigge Stoltz (Max Frykberg, Alexander Gidius), 2–6 (33.20) Vincent Sjöö-Laisio (Leo Andersson, Olle Gustafsson), 2–7 (36.34) Romeo Lerebäck (Olle Willén, Alvin Palmqvist).

Tredje perioden: 2–8 (46.04) Sigge Stoltz (Viggo Wahlqvist, Romeo Lerebäck), 2–9 (49.08) Olle Willén (Leo Björkman Jakobsson), 2–10 (57.30) Hampus Ullberg (Romeo Lerebäck, Leo Björkman Jakobsson), 2–11 (58.06) Hampus Ullberg (Olle Willén).

Nästa match:

Tranås J18: Olofströms IK, borta, 11 januari 13.00

Karlskrona: Tingsryds AIF, hemma, 11 januari 15.00