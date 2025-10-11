Målfest när Kalmar krossade Tingsryds AIF J20 i Hatstore Arena

Kalmar vann med 7–0 mot Tingsryds AIF J20

Kalmars sjätte seger på de senaste sju matcherna

Kalmars Elliott Fredhöj tvåmålsskytt

Kalmar hade inga problem med Tingsryds AIF J20 i U20 division 1 D syd herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 7–0 (2–0, 2–0, 3–0).

Segern var Kalmars sjätte på de senaste sju matcherna.

Markus Hatlem gjorde avgörande målet

Kalmar tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Kalmar startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 4–0 genom mål av Mellwin Göthberg och Sebastian Erkenbölling. Kalmar fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Elliott Fredhöj, som gjorde två mål, och Henri Thüberg.

I tabellen innebär det här att Tingsryds AIF J20 nu ligger på sjätte plats. Kalmar leder serien. Kalmar var femma i tabellen för 21 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 15 november tar lagen sig an varandra igen, då i Dackehallen.

Nästa motstånd för Kalmar är Nybro. Lagen möts lördag 18 oktober 14.00 i Hatstore Arena. Tingsryds AIF J20 tar sig an Nybro borta tisdag 14 oktober 19.00.

Kalmar–Tingsryds AIF J20 7–0 (2–0, 2–0, 3–0)

U20 division 1 D syd herr, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (8.01) Markus Hatlem (Lauris Strazdins, Aziz Usmanov), 2–0 (19.53) Lucas Erlandsson (William Johansson, Walter Nilsson).

Andra perioden: 3–0 (26.34) Mellwin Göthberg (Jacob Wittenström, Sebastian Erkenbölling), 4–0 (32.28) Sebastian Erkenbölling (Jakub Hasek).

Tredje perioden: 5–0 (42.26) Elliott Fredhöj (Theo Eriksson), 6–0 (49.01) Henri Thüberg (Michal Kanca, Mellwin Göthberg), 7–0 (58.32) Elliott Fredhöj (Aziz Usmanov, William Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 4-1-0

Tingsryds AIF J20: 2-0-3

Nästa match:

Kalmar: Nybro Vikings IF, hemma, 18 oktober

Tingsryds AIF J20: Nybro Vikings IF, borta, 14 oktober