Målfest när Järfälla HC krossade Hässelby Kälvesta HC U18 i Järfälla Ishall

Järfälla HC segrade – 13–0 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Elliot Rudslätt Debou fyramålsskytt för Järfälla HC

Charlie Carmefeldt Schill matchvinnare för Järfälla HC

Järfälla HC hade inga problem med Hässelby Kälvesta HC U18 i U18 Div 1 östra A herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 13–0 (2–0, 4–0, 7–0).

Elliot Rudslätt Debou var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Järfälla HC.

Elliot Rudslätt Debou med fyra mål för Järfälla HC

Charlie Carmefeldt Schill gjorde 1–0 till Järfälla HC efter 16.55 med assist av Owe Birgersson.

Efter 17.36 gjorde laget 2–0 när Colin Nordén fick träff efter pass från Elliot Rudslätt Debou.

Järfälla HC startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 6–0 tack vare sju raka mål (! ), fyra snabba mål tidigt i perioden av Oscar Mattsson, Timothy Landes, Elliot Rudslätt Debou och Elias Kinnunen.

Järfälla HC fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–0. Målen i sista perioden gjordes av Elliot Rudslätt Debou, som gjorde tre mål, Colin Nordén, Hugo Karlsson, Albin Flordal och Owe Birgersson.

Järfälla HC har tre segrar och två förluster och 27–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hässelby Kälvesta HC U18 har fem förluster och 6–57 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Järfälla HC på fjärde plats i tabellen medan Hässelby Kälvesta HC U18 är på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Järfälla HC med 4–1.

Söndag 14 december spelar Järfälla HC borta mot Mälarö Hockey U18 15.30 och Hässelby Kälvesta HC U18 mot IFK Österåker Hockey hemma 16.30 i Reliable Arena.

Järfälla HC–Hässelby Kälvesta HC U18 13–0 (2–0, 4–0, 7–0)

U18 Div 1 östra A herr, Järfälla Ishall

Första perioden: 1–0 (16.55) Charlie Carmefeldt Schill (Owe Birgersson), 2–0 (17.36) Colin Nordén (Elliot Rudslätt Debou).

Andra perioden: 3–0 (21.33) Oscar Mattsson (Owe Birgersson, Melvin Emanuelsson), 4–0 (22.54) Timothy Landes (Elias Svensson, Charlie Carmefeldt Schill), 5–0 (23.24) Elliot Rudslätt Debou (Colin Nordén), 6–0 (26.24) Elias Kinnunen (Timothy Landes).

Tredje perioden: 7–0 (50.09) Colin Nordén (Elliot Rudslätt Debou, Oliver Gustafsson), 8–0 (55.24) Elliot Rudslätt Debou (Colin Nordén), 9–0 (58.14) Elliot Rudslätt Debou (Sebastian Öberg, Colin Nordén), 10–0 (59.22) Hugo Karlsson (Owe Birgersson, Timothy Landes), 11–0 (59.37) Owe Birgersson (Elias Kinnunen, Charlie Carmefeldt Schill), 12–0 (59.44) Albin Flordal (Colin Nordén), 13–0 (59.56) Elliot Rudslätt Debou (Elias Kinnunen, Colin Nordén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla HC: 3-0-2

Hässelby Kälvesta HC U18: 0-0-5

Nästa match:

Järfälla HC: Mälarö Hockeyförening, borta, 14 december 15.30

Hässelby Kälvesta HC U18: IFK Österåker Hockey, hemma, 14 december 16.30