Målfest när Järfälla HC krossade Hammarby IF U18 i Kärrtorps IP

Järfälla HC vann med 8–1 mot Hammarby IF U18

Järfälla HC:s femte seger på de senaste sex matcherna

Åker/Strängnäs HC nästa motstånd för Hammarby IF U18

Järfälla HC hade inga problem med Hammarby IF U18 i U18 division 1 östra A fortsättningsserie och vann borta med utklassningssiffrorna 8–1. Järfälla HC fick därmed revansch från senaste mötet, som Hammarby IF U18 vann med 4–6.

Segern var Järfälla HC:s femte på de senaste sex matcherna.

Älta IF nästa för Järfälla HC

Söndag 1 mars möter Hammarby IF U18 Åker/Strängnäs HC borta 12.15 och Järfälla HC möter Älta IF borta 18.30.