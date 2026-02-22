Målfest när Järfälla HC krossade Hammarby IF U18 i Kärrtorps IP
- Järfälla HC vann med 8–1 mot Hammarby IF U18
- Järfälla HC:s femte seger på de senaste sex matcherna
- Åker/Strängnäs HC nästa motstånd för Hammarby IF U18
Järfälla HC hade inga problem med Hammarby IF U18 i U18 division 1 östra A fortsättningsserie och vann borta med utklassningssiffrorna 8–1. Järfälla HC fick därmed revansch från senaste mötet, som Hammarby IF U18 vann med 4–6.
Segern var Järfälla HC:s femte på de senaste sex matcherna.
Älta IF nästa för Järfälla HC
Söndag 1 mars möter Hammarby IF U18 Åker/Strängnäs HC borta 12.15 och Järfälla HC möter Älta IF borta 18.30.
