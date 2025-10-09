Målfest när IK Göta krossade Wings Arlanda i Pinbackshallen

IK Göta segrade – 10–1 mot Wings Arlanda

IK Götas Oliwer Ekström fyramålsskytt

Fjärde raka förlusten för Wings Arlanda

IK Göta hade inga problem med Wings Arlanda i U18 allettan östra herr och vann borta med utklassningssiffrorna 10–1 (6–0, 2–1, 2–0).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för IK Götas Oliwer Ekström, som stod för hela fyra mål i matchen.

Resultatet innebär att Wings Arlanda nu har fyra förluster i rad.

I första perioden var det IK Göta som var vassast. Laget vann perioden klart med 6–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 1–8.

IK Göta fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Oliwer Ekström och Edvin Karlsson Kazeem.

Den 20 november spelar lagen mot varandra på nytt, i HCL Tech Arena.

Wings Arlanda tar sig an Vallentuna i nästa match borta söndag 12 oktober 19.40. IK Göta möter samma dag 13.15 Tumba borta.

Wings Arlanda–IK Göta 1–10 (0–6, 1–2, 0–2)

U18 allettan östra herr, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (1.10) Oliwer Ekström (Nils Norling, Axel Rinman), 0–2 (3.28) Oliwer Ekström (Axel Rinman, Adam Belmonte), 0–3 (10.59) Douglas Lindquist, 0–4 (12.27) Jasper Carlsson, 0–5 (17.30) Malte Ihlis (Fabian Blomgren, Max Balk), 0–6 (17.38) Nils Norling (Oliwer Ekström, Adam Belmonte).

Andra perioden: 0–7 (27.01) Oliwer Ekström (Adam Belmonte), 0–8 (39.31) Melvin Lindgren (Max Balk), 1–8 (39.55) Martin Frisk (Leo Savheim).

Tredje perioden: 1–9 (48.20) Oliwer Ekström (Axel Rinman), 1–10 (52.31) Edvin Karlsson Kazeem (Oliwer Ekström, Axel Rinman).

Nästa match:

Wings Arlanda: Vallentuna Hockey, borta, 12 oktober

IK Göta: IFK Tumba IK, borta, 12 oktober