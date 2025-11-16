Målfest när IFK Arboga J18 krossade Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF i Råsshallen

IFK Arboga J18-seger med 12–1 mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

IFK Arboga J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tristan Thy tremålsskytt för IFK Arboga J18

IFK Arboga J18 hade inga problem med Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF i U18 division 1 västra C herr och vann borta med utklassningssiffrorna 12–1 (5–0, 2–0, 5–1).

Det här innebär att IFK Arboga J18 nu har fyra segrar i följd i U18 division 1 västra C herr.

IFK Arboga J18:s Tristan Thy tremålsskytt

IFK Arboga J18 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Efter 1.19 i andra perioden nätade Casper Rydin på pass av Viggo Månsson och Valter Johansson och gjorde 0–6.

Laget gjorde också 0–7 alldeles i slutsekunderna av perioden när Hugo Rosenstam hittade rätt assisterad av Edwin Kvist och Casper Rydin. IFK Arboga J18 vann också tredje perioden 1–5 och matchen med hela 12–1.

IFK Arboga J18:s Casper Rydin stod för sex poäng, varav två mål, Valter Johansson gjorde två mål och spelade fram till tre mål, Hugo Rosenstam gjorde två mål och två assist, Tristan Thy gjorde tre mål och Viggo Månsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagens första möte för säsongen vann IFK Arboga med 8–1.

I nästa omgång har Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF BIK Karlskoga J18 borta i Nobelhallen, torsdag 20 november 19.00. IFK Arboga J18 spelar hemma mot Eskilstuna Linden 2 torsdag 27 november 19.00.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF–IFK Arboga J18 1–12 (0–5, 0–2, 1–5)

U18 division 1 västra C herr, Råsshallen

Första perioden: 0–1 (3.14) Tristan Thy (Billy Lindqvist, Vilmer Sandström), 0–2 (6.19) Tristan Thy (Viggo Månsson, Melker Juhlin Ulvhag), 0–3 (6.34) Valter Johansson (Casper Rydin, Viggo Garman), 0–4 (9.24) Melker Juhlin Ulvhag (Billy Lindqvist, Noel Danielsson), 0–5 (15.27) Wille Rosenstam (Castor Wernersson).

Andra perioden: 0–6 (21.19) Casper Rydin (Viggo Månsson, Valter Johansson), 0–7 (39.59) Hugo Rosenstam (Edwin Kvist, Casper Rydin).

Tredje perioden: 0–8 (40.39) Tristan Thy (Noel Danielsson), 1–8 (42.18) Charlie Dafgård Larsson (Alexander Skarp, Levis Malm), 1–9 (43.35) Viggo Månsson (Valter Johansson), 1–10 (50.08) Valter Johansson (Casper Rydin, Hugo Rosenstam), 1–11 (50.35) Hugo Rosenstam (Casper Rydin, Viggo Garman), 1–12 (58.23) Casper Rydin (Hugo Rosenstam, Valter Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: 2-0-3

IFK Arboga J18: 4-1-0

Nästa match:

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: BIK Karlskoga:2, borta, 20 november

IFK Arboga J18: Eskilstuna Linden:2, hemma, 27 november