Målfest när Huddinge krossade IK Göta på bortaplan

Huddinge vann med 6–0 mot IK Göta

Kean Wiman avgjorde för Huddinge

Sjätte förlusten i följd för IK Göta

Huddinge hade inga problem borta mot IK Göta i U20 region öst herr och vann med 6–0 (3–0, 2–0, 1–0).

Resultatet innebär att IK Göta nu har sex förluster i rad.

IK Göta–Huddinge – mål för mål

Huddinge stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.54 i mitten av perioden. Huddinge startade andra perioden bäst och gick från 0–3 till 0–5 genom mål av Matej Vucic och Noah Herndal. Till slut kom också 0–6 genom Camilo Lovell assisterad av Alexander Lenngren och Elias Callin efter 12.23 i tredje perioden.

Matej Vucic gjorde två mål för Huddinge och spelade fram till två mål, Elliott Boström hade tre assists och Kean Wiman stod för tre poäng, varav två mål.

Det här betyder att IK Göta ligger kvar på åttonde plats i tabellen och Huddinge på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Huddinge IK med 12–1.

IK Göta tar sig an Tyresö Hanviken J20 i nästa match borta måndag 27 oktober 19.40. Huddinge möter Tyresö Hanviken J20 hemma lördag 1 november 17.30.

IK Göta–Huddinge 0–6 (0–3, 0–2, 0–1)

U20 region öst herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 0–1 (7.29) Kean Wiman (Elliott Boström, Matej Vucic), 0–2 (10.40) Matej Vucic (Albin Andersson, Alve Lundström), 0–3 (17.23) Kean Wiman (Elliott Boström, Hugo Christersson).

Andra perioden: 0–4 (20.54) Matej Vucic (Elliott Boström, Leo Kjellberg), 0–5 (27.22) Noah Herndal (Matej Vucic, Kean Wiman).

Tredje perioden: 0–6 (52.23) Camilo Lovell (Alexander Lenngren, Elias Callin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 0-1-4

Huddinge: 3-0-2

Nästa match:

IK Göta: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 27 oktober

Huddinge: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 1 november