Målfest när Helsingborg krossade Limhamn på bortaplan

Helsingborg-seger med 8–1 mot Limhamn

Ludde Nielsen avgjorde för Helsingborg

Tredje raka segern för Helsingborg

Helsingborg hade inga problem borta mot Limhamn i U18 division 1 syd C herr och vann med utklassningssiffrorna 8–1 (0–0, 4–1, 4–0).

Kristianstad nästa för Helsingborg

Den första perioden slutade mållös. Helsingborg hade övertaget i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.28 genom Felix Data och gick upp till 0–3 innan Limhamn svarade.

I periodpausen hade Helsingborg ledningen med 1–4. Helsingborg fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Marius Decierdo, Isak Paerremand, Noah Roos och Vincent Hall.

Marius Decierdo gjorde ett mål för Helsingborg och spelade fram till två mål.

Limhamn ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Helsingborg ligger på första plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 20 november i Olympiarinken.

I nästa match, söndag 19 oktober möter Limhamn Nybro Vikings borta i Liljas Arena 14.00 medan Helsingborg spelar hemma mot Kristianstad 16.00.

Limhamn–Helsingborg 1–8 (0–0, 1–4, 0–4)

U18 division 1 syd C herr, Limhamns Ishall

Andra perioden: 0–1 (21.28) Felix Data (William Holmberg), 0–2 (25.27) Ludde Nielsen (Wilmer Nennebrandt), 0–3 (26.27) Vincent Hall (Zacharias Madsen, Jonathan Navström), 1–3 (29.47) Wille Lindgren (Casper Warnestam), 1–4 (32.43) Isak Paerremand (Marius Decierdo, Ludde Nielsen).

Tredje perioden: 1–5 (48.32) Marius Decierdo (Emil Ylvén, Mion Rönngard), 1–6 (57.18) Vincent Hall (Emil Ylvén, Felix Data), 1–7 (58.33) Isak Paerremand (Jakob Haraldsson, Marius Decierdo), 1–8 (59.45) Noah Roos (Wilmer Nennebrandt).

Nästa match:

Limhamn: Nybro Vikings IF, borta, 19 oktober

Helsingborg: Kristianstads IK, hemma, 19 oktober