Målfest när Häradsbygden krossade Västerås Pickels HC i Råby Ishall

Häradsbygden hade inga problem med Västerås Pickels HC i U20 division 1 västra A herr och vann borta med utklassningssiffrorna 11–1 (3–0, 4–0, 4–1).

Häradsbygden tog därmed andra raka segern, efter 9–1 mot Ludvika Hockey J20 i premiären.

I första perioden var det Häradsbygden som var vassast. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var Häradsbygden starkast och gick från 0–3 till 0–7 genom två mål av Nils Larsson, ett mål av Liam Karlsson och ett mål av Atle Kjellnäs. Häradsbygden vann också tredje perioden 1–4 och matchen med hela 11–1.

Häradsbygdens Liam Karlsson stod för fem poäng, varav två mål, Colin Malmberg gjorde ett mål och tre assist, Theodor Netz-Åkesson hade tre assists, Atle Kjellnäs gjorde två mål och spelade fram till ett mål, Edvin Mattsson gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Nils Larsson gjorde tre mål.

Den 20 december tar lagen sig an varandra igen, då i Clas Ohlson Foundation Arena.

Häradsbygden möter Lindlöven lördag 18 oktober 16.45 borta.

Västerås Pickels HC–Häradsbygden 1–11 (0–3, 0–4, 1–4)

U20 division 1 västra A herr, Råby Ishall

Första perioden: 0–1 (7.23) Ludwig Bergström (Milton Rosengren, Jamie Hansen), 0–2 (14.38) Simon Fallström (Elias Falestål), 0–3 (19.24) Edvin Mattsson (Colin Malmberg, Liam Karlsson).

Andra perioden: 0–4 (20.38) Nils Larsson (Milton Rosengren, Theodor Netz-Åkesson), 0–5 (23.09) Nils Larsson, 0–6 (25.08) Atle Kjellnäs (Colin Malmberg, Liam Karlsson), 0–7 (37.08) Liam Karlsson (Gustav Liss, Theodor Netz-Åkesson).

Tredje perioden: 1–7 (40.42) Lucas Trollvad (Elliot Engström, Wille Gäfvert), 1–8 (42.58) Atle Kjellnäs (Liam Karlsson, Edvin Mattsson), 1–9 (55.48) Nils Larsson (Theodor Netz-Åkesson), 1–10 (57.47) Liam Karlsson (Colin Malmberg, Edvin Mattsson), 1–11 (58.28) Colin Malmberg (Atle Kjellnäs, Jamie Hansen).

Västerås Pickels HC: Gävle GIK, hemma, 25 oktober

Häradsbygden: Lindlövens IF, borta, 18 oktober