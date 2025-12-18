Målfest när Hällefors IK/Nora HC krossade Köping IF 2 i MerEl Arena

Seger för Hällefors IK/Nora HC med 8–2 mot Köping IF 2

Theo Arrborn avgjorde för Hällefors IK/Nora HC

16:e raka förlusten för Köping IF 2

Hällefors IK/Nora HC hade inga problem med Köping IF 2 i U18 division 1 västra C herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 8–2 (1–1, 2–0, 5–1).

Hällefors IK/Nora HC–Köping IF 2 – mål för mål

Hällefors IK/Nora HC började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.13 slog Milo Berglund Länk till assisterad av Benjamin Lindberg och Neo Törnkvist.

Köping IF 2 kvitterade när Justin Åhlander slog till på pass av Riwer Forsman Hasselgren och Alex Tranefors efter 16.30.

Efter 6.19 i andra perioden slog Benjamin Lindberg till framspelad av Neo Törnkvist och gav Hällefors IK/Nora HC ledningen.

Theo Arrborn gjorde dessutom 3–1 efter 9.35 på pass av Olof Norsebäck.

Hällefors IK/Nora HC tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.11 genom Neo Törnkvist och gick upp till 6–1 innan Köping IF 2 svarade.

Till slut blev det 8–2 till Hällefors IK/Nora HC.

Neo Törnkvist gjorde två mål för Hällefors IK/Nora HC och fyra målgivande passningar, Benjamin Lindberg stod för två mål och två assists och Milo Berglund Länk gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål.

Hällefors IK/Nora HC har en seger och fyra förluster och 21–31 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Köping IF 2 har fem förluster och 8–41 i målskillnad.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Hällefors IK/Nora HC slutar på sjunde plats och Köping IF 2 på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Hällefors/Nora med 9–5.

Hällefors IK/Nora HC–Köping IF 2 8–2 (1–1, 2–0, 5–1)

U18 division 1 västra C herr, MerEl Arena

Första perioden: 1–0 (3.13) Milo Berglund Länk (Benjamin Lindberg, Neo Törnkvist), 1–1 (16.30) Justin Åhlander (Riwer Forsman Hasselgren, Alex Tranefors).

Andra perioden: 2–1 (26.19) Benjamin Lindberg (Neo Törnkvist), 3–1 (29.35) Theo Arrborn (Olof Norsebäck).

Tredje perioden: 4–1 (45.11) Neo Törnkvist (Milo Berglund Länk), 5–1 (51.52) Milo Berglund Länk (Wille Hiden, Neo Törnkvist), 6–1 (52.09) Neo Törnkvist, 6–2 (54.05) Neo Fredriksson, 7–2 (56.23) Sebastian Kvarnström (Benjamin Lindberg, Neo Törnkvist), 8–2 (56.49) Benjamin Lindberg (Milo Berglund Länk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hällefors IK/Nora HC: 1-0-4

Köping IF 2: 0-0-5