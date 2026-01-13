Målfest när Grästorp krossade Rönnäng i Åse & Viste Arena

Grästorp vann med 8–2 mot Rönnäng

Stig Lindell avgjorde för Grästorp

Fjärde raka förlusten för Rönnäng

Grästorp hade inga problem med Rönnäng i U20 Div 1 A syd vår herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 8–2 (4–2, 0–0, 4–0).

Grästorp–Rönnäng – mål för mål

I första perioden var det Grästorp som spelade bäst. Laget vann perioden med 4–2.

Andra perioden blev mållös.

Grästorp fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Gustav Theng, som gjorde två mål, Hampus Gustafsson och Helge Karlsson.

Stig Lindell och Gustav Theng gjorde två mål och ett assist var för Grästorp.

För tabellens utseende betyder det här att Grästorp ligger på tredje plats medan Rönnäng har åttondeplatsen.

Lagen möts på nytt i Tjörns Ishall den 18 februari.

Lördag 17 januari spelar Grästorp borta mot Alingsås 14.20 och Rönnäng mot Hovås hemma 17.30 i Tjörns Ishall.

Grästorp–Rönnäng 8–2 (4–2, 0–0, 4–0)

U20 Div 1 A syd vår herr, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (0.39) Henning Sjöö (Ted Borggren, Lucas Flyckt), 1–1 (1.20) Elias Albert (Elias Johansson), 2–1 (10.04) Stig Lindell (John Andersson), 2–2 (16.27) Lewi Färdigh (Elliot Nilsson, John Hermansgård), 3–2 (18.05) Stig Lindell (John Andersson, Gustav Theng), 4–2 (18.55) Eddie Brandt (Elias Albert).

Tredje perioden: 5–2 (42.01) Helge Karlsson (Eddie Brandt), 6–2 (43.06) Gustav Theng (Hampus Gustafsson), 7–2 (55.31) Hampus Gustafsson (Elias Johansson), 8–2 (57.54) Gustav Theng (Stig Lindell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp: 3-0-2

Rönnäng: 1-0-4

Nästa match:

Grästorp: Sörhaga/Alingsås, borta, 17 januari 14.20

Rönnäng: Hovås HC, hemma, 17 januari 17.30