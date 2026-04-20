Svaret – under finalen: ”Får prata med Torsten”

Efter elva år i Karlskoga lämnade Henrik Larsson för spel i Norge. Nu, mitt under finalserien, öppnar han för en återkomst.

– Det är klart att jag hade velat spela i Karlskoga någon gång igen, säger han i TV4:s sändning.

Får vi se Henrik Larsson i Karlskoga igen? Foto: Bildbyrån (montage).

”Det är nervöst, himla nervöst måste jag säga.”

När Henrik Larsson gästade TV4 under första pausen av måndagens finalmöte var det så han inledde. För när Karlskoga nu har sin bästa chans att, åtminstone sedan 2017, att gå upp till SHL, finns inte backprofilen med på isen. 31-åringen lämnade nämligen för spel i Norge inför 2025/26.

– Ja, men det skulle jag säga, svarar han senare om huruvida det här är Karlskogas bästa chans någonsin att gå upp.

– Då mötte vi ett SHL-lag i Rögle som kom ner och vann 4–0 mot oss i matcher. Det är lite andra matcher nu där man möter samma lag man mött i serien, och har vunnit över tidigare. Det blir tajtare, det blir hetare och det blir jämnare, fortsätter han.

Öppnar för återkomst: ”Får prata med Torsten”

Efter två möten i Umeå leder Björklöven finalserien med 2–0. Men om Karlskoga går upp skulle Henrik Larsson både bli glad och besviken.

– Det hade inte känts så bra, säger 31-åringen till TV4 om hur det skulle kännas efter hans elva år i tröjan.

– Det är klart att jag hade velat spela i Karlskoga någon gång igen. Jag får prata med Torsten (Yngveson), tillägger han om framtiden.

Henrik Larssons säsong i Norge tog slut i mars. Dock är kontraktet med Vålerenga skrivet även över 2026/27.

