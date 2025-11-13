Målfest när Gislaved krossade Lenhovda på bortaplan

Gislaved-seger med 11–0 mot Lenhovda

Christoffer Torell tremålsskytt för Gislaved

Sigge Bjelke matchvinnare för Gislaved

Gislaved hade inga problem borta mot Lenhovda i U20 division 1 D syd herr och vann med utklassningssiffrorna 11–0 (0–0, 4–0, 7–0).

I och med detta har Lenhovda 13 förluster i rad.

Christoffer Torell tremålsskytt för Gislaved

Den första perioden slutade mållös. Gislaved var vassast i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 0–4.

Gislaved fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Walter Åqvist, som gjorde två mål, Sigge Bjelke, Sanny Hoffrén, Christoffer Torell, Melvin Larsson och Carl Hartvigsson.

Christoffer Torell gjorde tre mål för Gislaved och tre assist, Walter Åqvist stod för fem poäng, varav två mål, Wilmer Bjelke hade fyra assists, Sigge Bjelke gjorde två mål och spelade fram till ett mål, Sanny Hoffrén gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Melvin Larsson gjorde ett mål och två assist.

Med tre omgångar kvar är Lenhovda sist i serien medan Gislaved är på femte plats.

Lagen möts igen 22 november i Gislerinken.

Lördag 15 november möter Lenhovda Värnamo borta 12.40 och Gislaved möter Rydaholm hemma 14.00.

Lenhovda–Gislaved 0–11 (0–0, 0–4, 0–7)

U20 division 1 D syd herr, Elitfönster Arena

Andra perioden: 0–1 (27.00) Sigge Bjelke (Christoffer Torell, Wilmer Bjelke), 0–2 (35.51) Christoffer Torell (Walter Åqvist, Tymeo Bougon), 0–3 (39.09) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Walter Åqvist), 0–4 (39.34) Jacob Andersson (Wilmer Bjelke, Sanny Hoffrén).

Tredje perioden: 0–5 (41.01) Melvin Larsson (Kevin Olsson, Amaury Sarzier), 0–6 (41.18) Carl Hartvigsson (Melvin Larsson, Kevin Olsson), 0–7 (42.24) Sigge Bjelke (Wilmer Bjelke), 0–8 (44.26) Sanny Hoffrén (Sixten Bjurbäck, Melvin Larsson), 0–9 (49.17) Christoffer Torell (Walter Åqvist), 0–10 (49.28) Walter Åqvist (Christoffer Torell, Wilmer Bjelke), 0–11 (52.07) Walter Åqvist (Christoffer Torell, Sanny Hoffrén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lenhovda: 0-0-5

Gislaved: 3-0-2

Nästa match:

Lenhovda: Värnamo GIK, borta, 15 november

Gislaved: Rydaholms SK, hemma, 15 november