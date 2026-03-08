Målfest när Falu J18 krossade Falu 2 på bortaplan

Falu J18-seger med 12–4 mot Falu 2

Falu J18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Falu J18:s Anton Sundberg tremålsskytt

Falu J18 hade inga problem borta mot Falu 2 i U18 division 1 västra B vår och vann med utklassningssiffrorna 12–4 (5–1, 3–1, 4–2).

Segern var Falu J18:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Alexander Lundin-Larsson bakom Falu J18:s avgörande

Falu J18 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.01 genom Anton Sundberg och gick upp till 0–4. Falu 2 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Falu J18 dock ryckt åt sig ledningen med 1–5.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 2–8.

Falu J18 övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.38 genom Anton Sundberg och gick upp till 2–10 innan Falu 2 kom tillbaka och reducerade till 4–10.

Innan matchen var över hade Falu J18 gjort hela 4–12.

Hugo Liljeqvist gjorde två mål för Falu J18 och två assist, Anton Sundberg stod för fyra poäng, varav tre mål, Liam Renström gjorde ett mål och spelade fram till två mål, Theo Axelsson gjorde ett mål och två assist och Tim Andersson gjorde två mål och spelade fram till ett mål. Viggo Söderholm gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Falu 2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Falu IF:1 vunnit.

Falu 2–Falu J18 4–12 (1–5, 1–3, 2–4)

U18 division 1 västra B vår, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (4.01) Anton Sundberg (Hugo Liljeqvist), 0–2 (6.56) Alexander Lundin-Larsson (Theo Axelsson, Trulls Bjurström), 0–3 (14.04) Liam Renström, 0–4 (14.48) Alfred Holgersson (Tim Andersson), 1–4 (16.47) Walter Knutsson (Elias Liljemark), 1–5 (17.53) Alexander Lundin-Larsson (Theo Axelsson, Trulls Bjurström).

Andra perioden: 1–6 (23.00) Tim Andersson (Karl Wassberg), 1–7 (23.10) Hugo Liljeqvist (Anton Sundberg), 1–8 (25.04) Tim Andersson (Liam Renström, Alfred Holgersson), 2–8 (37.17) Viggo Söderholm (Walter Knutsson).

Tredje perioden: 2–9 (46.38) Anton Sundberg (Karl Wassberg), 2–10 (47.08) Anton Sundberg (Hugo Liljeqvist), 3–10 (54.15) Viggo Söderholm (Elias Liljemark), 4–10 (57.29) Hugo Norström (Viggo Söderholm), 4–11 (57.52) Theo Axelsson, 4–12 (59.49) Hugo Liljeqvist (Liam Renström, Elias Isaksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu 2: 0-0-5

Falu J18: 4-0-1